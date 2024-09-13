遊騎兵明星游擊席格本季報銷！　將進行運動型疝氣手術

▲遊騎兵明星游擊手席格（Corey Seager）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

遊騎兵總經理楊恩（Chris Young）今（13日）宣布，陣中明星游擊手席格（Corey Seager）將進行運動型疝氣手術，本季確定報銷。

30歲的席格自當地時間2日就因右臀不適被列入10天傷兵名單，之後便未再出賽，如今確定進行手術。不過總經理楊恩也表示，席格能趕上明年春訓，同時他也表示，這是一個艱難的決定，但他相信這能讓席格完全康復，並為明年的春訓做好準備。

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這次手術將是席格今年第2次進行運動型疝氣手術，早在1月他就曾接受過左側疝氣手術，這次則進行右側疝氣手術。

楊恩也分享，他自己還是球員時也進行過運動型疝氣手術，並指出這種傷勢通常會影響骨盆的穩定性，導致一側受傷後，另一側承受更大的壓力，因此席格再次受傷並不意外。

本季席格繳出打擊三圍0.278／0.353／0.512，攻擊指數0.865，另有全隊最多的30轟、74分打點。而遊騎兵游擊防區，將交給史密斯（Josh Smith）填補空缺。

楊恩最後也表示，「我為席格感到難過，他今年不僅在場上，場下的表現也非常出色，在休息室內發揮了領袖作用，我們期待他明年能夠健康回歸。」