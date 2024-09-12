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大谷翔平190公里超速彈破隊史紀錄　2局再盜壘「47-48」第一人

記者王真魚／綜合報導

道奇日籍球星大谷翔平12日對小熊之戰，首局敲190公里快速彈，本季第47轟出爐。這一轟也打破隊史暴力開轟紀錄，有望追上洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）。

根據數據專家藍斯（Sarah Langs）的統計，大谷翔平今天的全壘打擊球初速118.1英里，相當於190公里，為道奇隊史第4猛烈的擊球初速，值得一提的是，球隊前9名都是他自己。最快擊球初速為4月27日，當時擊出119.2英里初速的一壘安打，達191.5公里。

大谷翔平今年已經打出15支初速113英里以上的全壘打，追平賈吉2017年的紀錄，再3轟將追上2017年史坦頓（Giancarlo Stanton）保持的18支紀錄。

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如果算上初速116英里以上的全壘打，大谷本季已經擊出6支，僅差1轟追上賈吉2017年的7發紀錄。只記118英里初速以上的話，這是大谷本季第3發，距離賈吉2017年的紀錄差2轟。

此外，大谷翔平2局下選到保送，並成功盜壘，本季達47轟、48盜；本賽季有12場比賽同時打出全壘打和盜壘，與2023年阿庫尼亞 (Ronald Acuña Jr.)、1973年邦茲 (Bobby Bonds)並列。

3局下，大谷翔平再度敲安建功，擊出2分打點安打，率隊7比3領先。

▲▼ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 大谷翔平道奇全壘打紀錄賈吉MLB

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