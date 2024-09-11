陳鴻文牛棚「RRRR」互喊激勵！陳柏豪逼近30救援　渴望征戰12強

▲樂天桃猿投手陳柏豪。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿陳柏豪本季累計28次救援，再2次便可達成30救援，成為中職歷史上第4位本土達成此成就的投手。今年他在後援的出色表現，也讓他有望入選年底的12強賽。對此，陳柏豪坦言當然渴望征戰國際賽，但眼前的例行賽更重要，「希望能夠幫助球隊闖進台灣大賽。」

中職史上僅有3位本土投手單季達成30救援，分別為2011年許銘倢（30）、2017年及2018年的陳禹勳（37、30），再來是2021年的陳韻文（32）。

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過去效力中信兄弟，陳柏豪曾先發、後援兩頭跑，表現起伏不定，「或許是我讓教練團不夠信任。」

去年季後，陳柏豪因陳俊秀FA補償轉隊至桃猿，一開始也以為是從先發出發，「但教練跟我討論，希望把我擺在後援，從7局慢慢試探到第9局。」

這段期間，陳柏豪在一軍教練許銘傑和二軍首席投手教練川岸強的協助下，找回好的投球感覺。如今，他已經穩定地勝任終結者的角色。他說，「也要感謝一軍總教練古久保健二，給我許多機會，讓我能夠好好發揮自己。」

身邊學長陳鴻文、黃偉晟也不藏私，常常給予建議。有趣的是，陳鴻文特別喜歡和陳柏豪一起牛棚，因為他非常享受看到陳柏豪每次全力投球後的吼叫聲。兩人練投時，他們也會相互激勵，互喊「RRRR」提升彼此的狀態。

陳柏豪今年每次投球後，都會用力吶喊「啊」為自己打氣。他透露，起初並不是每球都這樣做，「我記得在宮崎的交流賽期間，面對軟銀和歐力士時，我覺得自己的實力還未達到日職的層級。為了提升氣勢，我決定每一球都喊出聲音，以表達我的全力以赴。」

今年在大巨蛋迎戰兄弟時，陳柏豪帶著交流賽的霸氣，每次投球後都大聲吼叫。他直言，「面對老東家，我會更加興奮。我希望讓他們知道，我在這裡也很努力，並希望用場上的表現回應他們，也感謝他們。」

中職近期已經公布了12強賽的60人名單，陳柏豪有望入選。他表示自己確實渴望挑戰更高層級的賽事，但一切順其自然，「時間到了，自然會有答案。」他強調，現在最重要的任務是幫助球隊闖進季後賽。

對陳柏豪來說，這也是他心中的最大願望。他回憶道，過去在兄弟時期曾兩度錯過台灣大賽，「球隊連續兩年奪冠，我卻沒有出現在名單中，這讓我一直覺得很可惜。現在來到這裡，我更想要拿到這個榮譽，彌補之前的遺憾，希望能和球隊一起實現這個目標。」







▲樂天桃猿投手陳鴻文。（圖／樂天桃猿提供）