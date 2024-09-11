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魔術數字有望點亮　平野說抱歉：每一場都重要

▲中信兄弟總教練平野惠一。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟總教練平野惠一。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／桃園報導

中信兄弟上周在主場橫掃統一獅，11日對樂天桃猿之戰若贏球，將點亮全年度戰績魔術數字。兄弟總教練平野惠一表示，「其實我不太在意戰績，最重要是每一場都要更好，希望大家延續好表現。」

兄弟對統一獅拿下關鍵3連勝，全年戰績勝差拉開，穩居下半季以及全年度龍頭寶座。平野也說，其實從9月初到現在，每一場都很重要，「老實說月初到現在，打得有點超乎預期，反而讓我擔心這禮拜是否能保持這樣的狀態。」

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「但我還是期待選手堅持下去，延續從春訓至今所累積的優勢，我相信如果有做到，好的結果自然會隨之而來。」平野惠一表示。

從9月初至今，平野惠一直言，每一場都很重要，「沒有不重要的比賽，不過我不會太在意戰績，現在剩不到20場比賽，我更著重的是，選手能夠延續好狀況，一場比一場更強。」

「去年選手帶著不甘心的心情結束賽季，希望他們記住這個心情，今年想辦法討回來。」平野惠一說，「最後第幾名不重要，重要的是每一個play都要做到最好。」

今晚有機會點亮魔術數字，平野惠一連忙說抱歉，「對不起、對不起，如同我剛所說，我沒有太在意戰績，重要的是如何打好每一場比賽，現階段球團還有很多課題。」

關鍵字： 棒球兄弟樂天桃猿平野惠一中職

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