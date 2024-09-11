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魏莨哲披海神戰袍首度出賽　不怕對決高國豪：享受挑戰

▲高雄海神夏聯首戰擊退攻城獅，新秀魏莨哲。（圖／高雄全家海神提供）

▲高雄海神新秀魏莨哲。（圖／高雄全家海神提供）

記者簡名杉／台北報導

今年選秀會以首輪第四順位被高雄海神選中的新秀魏莨哲，今(11)日於夏季聯賽首度披上海神戰袍出賽，全場27分鐘上場時間，繳出8分、5籃板、3助攻成績單，職業隊首戰就對決台灣頂尖後衛高國豪，魏莨哲直言，「不管他是誰，上場就是挑戰他、全力的守他，不會畏懼他，享受這個在場上可以跟他對決的感覺。」

首度披上海神戰袍出戰，同時也是球場上的球隊指揮官，魏莨哲說，「還在適應這個角色，現在扛起控球指揮官，我覺得從板凳出發就是做好我在場上該做的，包含控制節奏、保持攻擊性，幫學長、幫隊友製造空檔，當自己有機會的時候還是要大膽出手。」

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此役海神領先大半場，卻在末節遭到獅隊的強勢反撲，最終僅以3分差險勝，魏莨哲指出，如何幫助球隊改變節奏，或是在球隊領先的時候穩住球隊，當對方追分的時候該如何去領導全隊，是他這場比賽學習到的新課題。

魏莨哲於前陣子的跨聯盟邀請賽代表TPBL聯隊出賽，他場均12.7分、2.9助攻都是全隊最佳，他坦言還是職業球隊的比賽強度比較高，但他認為參加跨聯盟是一個很棒的比賽經驗，打完也剛好銜接上夏季聯賽，能幫助他在銜接上少很多問題，不過他也說，「我覺得還沒有很放得開，還在適應、慢慢找比賽節奏。」

夏季聯賽首度登場就迎戰台籃頂尖後衛高國豪，魏莨哲指出，「我覺得他就是一個蠻有經驗的後衛，運球也比較花俏，但不管他是誰，上場就是挑戰他、全力的守他，不會畏懼他，享受這個在場上可以跟他對決的感覺、享受挑戰。」
 

關鍵字： 魏莨哲高國豪TPBL海神

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