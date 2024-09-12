球場與職場雙向炸裂！第九屆永慶盃壘球賽全力開轟

▲永慶房屋每年舉辦三大運動賽事，獲得體育署「運動企業認證」。（圖／永慶房屋提供，下同）

生活中心／綜合報導

員工揪副總、業務揪秘書、徒弟揪師父，永慶房屋《第九屆永慶盃壘球賽》全力開轟！今年不只有8支隊伍、超過150人來爭霸勝利，參賽陣容更是年年都很豪華，不只有從第一屆參賽至今的元老級成員，2024年永慶房屋擴大展店徵才，各隊都迎來新人補強，信心滿滿要拿下冠軍。

體育署認證運動企業 年年有球賽

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永慶房屋副總經理黃俊傑分享，台灣體育好手8月在巴黎奧運上，展現熱血與拚勁，有非常多的同仁也組成加油團，準時收看比賽為選手加油。運動場上全力以赴、積極進取的精神，也感染到團隊與氣氛，夥伴們更有幹勁以外，也能用積極的心態面對工作上的挑戰，而這樣的化學反應，就是永慶房屋希望帶給同仁的正向力量！

▲永慶房屋不僅新人福利、服務品質與雙北直營店數都是業界最頂，更用運動讓全公司凝聚一心。

「有幸福的員工，才有滿意的客戶。」黃俊傑表示，永慶房產集團孫慶餘董事長相當支持同仁，都能在「聰明工作、健康生活」的文化下，平衡工作與個人生活。因此永慶房屋每年舉辦籃球、壘球及羽球等三大運動賽事，獲得體育署「運動企業認證」，不只帶動了公司的運動風氣，更是鼓勵同仁保持運動習慣，才有健康的體魄，追求事業成就與人生夢想。

為了打破業務工作就得高工時，沒有個人生活的刻板印象，永慶房屋也率先產業做出許多革新，包含自2015年就推動「彈性工作八小時」，讓經紀人可以選擇上午9點、10點或下午1點上班，以因應不同夥伴間多元的家庭所需。更持續加碼福利，每月發送「有薪充電假」給個人與團隊，同仁也能申請生日假、親子假等彈性福利假，用實質的獎勵落實給同仁的支持。所以能發現，有不少永慶房屋經紀人，每年都會規畫好幾次的海外旅遊，還有不少同仁是馬拉松、公路單車、球類運動的同好。

凝聚全公司向心力 永慶人很有歸屬感

《第九屆永慶盃壘球賽》已於8/28正式開打！永慶房屋也舉辦四強隊伍預測，邀請全公司齊參與，凝聚向心力。當問及最看好哪一隊奪冠時？黃俊傑則是力挺自己的隊伍「總部而立猛鷹」，同時提醒同仁享受比賽、注意安全。

▲第九屆永慶盃壘球賽於8月28日正式開打，今年共有逾150人參賽。

今年也有一名前棒球員參加本屆的永慶盃壘球賽！永慶房屋業務經理陳逸軒分享，他曾是高中棒球名校穀保家商的球員，從小就讀體育專班，但因傷勢影響場上表現而決定投入職場，24歲時加入永慶房屋，第2年就達成百萬年薪也圓夢買房。他表示，在永慶團隊氣氛融洽，學長姐也不吝提供經驗，翻轉他以往「做業務要你爭我奪」的刻板印象，也讓從小就在球隊中成長的他，感到很有安全感與歸屬感。

▲永慶房屋副總經理黃俊傑參加永慶盃壘球賽，為「總部而立猛鷹」隊員。

保障每月5萬&師徒制 養成永慶王牌

2024年永慶房屋好消息不斷，成功創造許多業界最頂的紀錄！包含福利最頂，連續7年獲得「亞洲最佳企業雇主獎」是房仲業唯一獲獎；還有服務最頂，締造了「臺灣服務業大評鑑」金獎12連霸的輝煌紀錄，持續堆高永慶障礙；連店數都是最頂的，為雙北市直營店數最多的房仲品牌，到8月底已新開9家店，且下半年還要持續展店徵才。

「歡迎來永慶房屋當王牌！」永慶房屋人資部協理塗振宏分享，永慶房屋以「先投資再培育」為核心，提供業務新人「前12個月每月5萬」收入保障，不需綁約、沒有成交也領得到；也不需要相關學經驗，有「一對一師徒制」完整教育訓練，讓針對新人的因材施教成為可能，永慶房屋有把握將零經驗的素人，用1年時間全力育成為最專業的房產專家，歡迎加入永慶的行列。

