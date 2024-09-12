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球場與職場雙向炸裂！第九屆永慶盃壘球賽全力開轟

▲▼永慶房屋,壘球賽,運動,亞洲最佳企業雇主獎,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房屋每年舉辦三大運動賽事，獲得體育署「運動企業認證」。（圖／永慶房屋提供，下同）

生活中心／綜合報導

員工揪副總、業務揪秘書、徒弟揪師父，永慶房屋《第九屆永慶盃壘球賽》全力開轟！今年不只有8支隊伍、超過150人來爭霸勝利，參賽陣容更是年年都很豪華，不只有從第一屆參賽至今的元老級成員，2024年永慶房屋擴大展店徵才，各隊都迎來新人補強，信心滿滿要拿下冠軍。

體育署認證運動企業　年年有球賽

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永慶房屋副總經理黃俊傑分享，台灣體育好手8月在巴黎奧運上，展現熱血與拚勁，有非常多的同仁也組成加油團，準時收看比賽為選手加油。運動場上全力以赴、積極進取的精神，也感染到團隊與氣氛，夥伴們更有幹勁以外，也能用積極的心態面對工作上的挑戰，而這樣的化學反應，就是永慶房屋希望帶給同仁的正向力量！

▲▼永慶房屋,壘球賽,運動,亞洲最佳企業雇主獎,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房屋不僅新人福利、服務品質與雙北直營店數都是業界最頂，更用運動讓全公司凝聚一心。

「有幸福的員工，才有滿意的客戶。」黃俊傑表示，永慶房產集團孫慶餘董事長相當支持同仁，都能在「聰明工作、健康生活」的文化下，平衡工作與個人生活。因此永慶房屋每年舉辦籃球、壘球及羽球等三大運動賽事，獲得體育署「運動企業認證」，不只帶動了公司的運動風氣，更是鼓勵同仁保持運動習慣，才有健康的體魄，追求事業成就與人生夢想。

為了打破業務工作就得高工時，沒有個人生活的刻板印象，永慶房屋也率先產業做出許多革新，包含自2015年就推動「彈性工作八小時」，讓經紀人可以選擇上午9點、10點或下午1點上班，以因應不同夥伴間多元的家庭所需。更持續加碼福利，每月發送「有薪充電假」給個人與團隊，同仁也能申請生日假、親子假等彈性福利假，用實質的獎勵落實給同仁的支持。所以能發現，有不少永慶房屋經紀人，每年都會規畫好幾次的海外旅遊，還有不少同仁是馬拉松、公路單車、球類運動的同好。

凝聚全公司向心力　永慶人很有歸屬感

《第九屆永慶盃壘球賽》已於8/28正式開打！永慶房屋也舉辦四強隊伍預測，邀請全公司齊參與，凝聚向心力。當問及最看好哪一隊奪冠時？黃俊傑則是力挺自己的隊伍「總部而立猛鷹」，同時提醒同仁享受比賽、注意安全。

▲▼永慶房屋,壘球賽,運動,亞洲最佳企業雇主獎,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／永慶房屋提供）

▲第九屆永慶盃壘球賽於8月28日正式開打，今年共有逾150人參賽。

今年也有一名前棒球員參加本屆的永慶盃壘球賽！永慶房屋業務經理陳逸軒分享，他曾是高中棒球名校穀保家商的球員，從小就讀體育專班，但因傷勢影響場上表現而決定投入職場，24歲時加入永慶房屋，第2年就達成百萬年薪也圓夢買房。他表示，在永慶團隊氣氛融洽，學長姐也不吝提供經驗，翻轉他以往「做業務要你爭我奪」的刻板印象，也讓從小就在球隊中成長的他，感到很有安全感與歸屬感。

▲▼永慶房屋,壘球賽,運動,亞洲最佳企業雇主獎,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房屋副總經理黃俊傑參加永慶盃壘球賽，為「總部而立猛鷹」隊員。

保障每月5萬&師徒制　養成永慶王牌

2024年永慶房屋好消息不斷，成功創造許多業界最頂的紀錄！包含福利最頂，連續7年獲得「亞洲最佳企業雇主獎」是房仲業唯一獲獎；還有服務最頂，締造了「臺灣服務業大評鑑」金獎12連霸的輝煌紀錄，持續堆高永慶障礙；連店數都是最頂的，為雙北市直營店數最多的房仲品牌，到8月底已新開9家店，且下半年還要持續展店徵才。

「歡迎來永慶房屋當王牌！」永慶房屋人資部協理塗振宏分享，永慶房屋以「先投資再培育」為核心，提供業務新人「前12個月每月5萬」收入保障，不需綁約、沒有成交也領得到；也不需要相關學經驗，有「一對一師徒制」完整教育訓練，讓針對新人的因材施教成為可能，永慶房屋有把握將零經驗的素人，用1年時間全力育成為最專業的房產專家，歡迎加入永慶的行列。
 

關鍵字： 永慶房屋壘球賽運動亞洲最佳企業雇主獎永慶房市訊息永慶必知小常識

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