像我兩歲的孩子一樣！　費城人卡斯提拉諾遭觸身球怒噴對手

▲卡斯提拉諾(Nick Castellanos)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

費城費城人今天(11日)在主場以9比4擊敗光芒;費城人在8局下半的進攻大局中,明星野手卡斯提拉諾(Nick Castellanos)遭光芒後援烏薩卡(Edwin Uceta)觸身球,上演兩隊板凳清空的大場面,賽後卡斯提拉諾毫不客氣的怒噴對手,更表示「他就像我兩歲的孩子一樣。」

8局下半雙方鏖戰至4比4時,費城人打線單局海灌5分攻下大局。史蒂文森(Cal Stevenson)率先敲出2分打點的二壘安打,費城人6比4超前,隨後甘迺迪(Buddy Kennedy)補上安打幫助球隊再下一城,最終游擊手透納(Trea Turner)上演單場雙響砲,費城人取得9比4領先,比賽也就此定調。

在透納開轟、哈波(Bryce Harper)補上一支深遠二壘安打後,光防後援烏薩卡對卡斯提拉諾投出觸身球,後者隨即面露不悅的向前與烏薩卡理論並手指著他,雙方爆發板凳清空,烏薩卡遭驅逐出場,終場費城人就以9比4擊敗光芒,系列賽2連勝。

「我有一種壓倒性的感覺,我即將被砸,」卡斯提拉諾賽後接受訪問時坦言,自己站進打擊區沒打算揮棒,因為他知道這樣的情況(指觸身球)可能會發生,「我們都知道這是什麼情況,烏薩卡只是因為自己被打爆而感到憤怒,他的自責分率飆升。」

“He was pissed off that his ERA shot through the roof... And you’re gonna throw at somebody? That’s like my two year old throwing a fit because I take his dessert before he’s finished.” -Nick Castellanos on Edwin Uceta pic.twitter.com/AsZ12NPcEl