像我兩歲的孩子一樣！　費城人卡斯提拉諾遭觸身球怒噴對手

▲卡斯提拉諾（Nick Castellanos）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

費城費城人今天（11日）在主場以9比4擊敗光芒；費城人在8局下半的進攻大局中，明星野手卡斯提拉諾（Nick Castellanos）遭光芒後援烏薩卡（Edwin Uceta）觸身球，上演兩隊板凳清空的大場面，賽後卡斯提拉諾毫不客氣的怒噴對手，更表示「他就像我兩歲的孩子一樣。」

Benches clear in Philadelphia after Nick Castellanos is hit by a pitch pic.twitter.com/EHs4XuBE8n [廣告]請繼續往下閱讀... September 11, 2024

8局下半雙方鏖戰至4比4時，費城人打線單局海灌5分攻下大局。史蒂文森（Cal Stevenson）率先敲出2分打點的二壘安打，費城人6比4超前，隨後甘迺迪（Buddy Kennedy）補上安打幫助球隊再下一城，最終游擊手透納（Trea Turner）上演單場雙響砲，費城人取得9比4領先，比賽也就此定調。

在透納開轟、哈波（Bryce Harper）補上一支深遠二壘安打後，光防後援烏薩卡對卡斯提拉諾投出觸身球，後者隨即面露不悅的向前與烏薩卡理論並手指著他，雙方爆發板凳清空，烏薩卡遭驅逐出場，終場費城人就以9比4擊敗光芒，系列賽2連勝。

Phillies star Bryce Harper shares his thoughts on Edwin Uceta hitting Nick Castellanos. @KYWNewsradio #Phillies pic.twitter.com/SXwS5mptU8 — Dave Uram (@MrUram) September 11, 2024

「我有一種壓倒性的感覺，我即將被砸，」卡斯提拉諾賽後接受訪問時坦言，自己站進打擊區沒打算揮棒，因為他知道這樣的情況（指觸身球）可能會發生，「我們都知道這是什麼情況，烏薩卡只是因為自己被打爆而感到憤怒，他的自責分率飆升。」

“He was pissed off that his ERA shot through the roof... And you’re gonna throw at somebody? That’s like my two year old throwing a fit because I take his dessert before he’s finished.” -Nick Castellanos on Edwin Uceta pic.twitter.com/AsZ12NPcEl — Jomboy Media (@JomboyMedia) September 11, 2024

烏薩卡賽後防禦率從0.75飆升至1.49，卡斯提拉諾賽後繼續表示，「你很沮喪，你會向某人扔東西，」他說，「這就像我兩歲的孩子因為我在他吃完之前拿走了他的甜點而發脾氣一樣。」

烏薩卡賽後稱自己並非故意要丟對手，那只是一顆變速球，但官方紀錄卻顯示那是一顆96英里伸卡球；「所發生的這件事（故意觸身球）在棒球界沒有立足之地，」費城人隊老大哥哈波說道。