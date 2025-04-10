洋基外野手貝林傑食物中毒原因揭曉：我發誓5年不碰雞翅

▲貝林傑（Cody Bellinger）日前因食物中毒缺席比賽，事後坦言是因為在底特律下榻飯店透過客房服務點了雞翅 。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

紐約洋基隊外野手貝林傑（Cody Bellinger）日前因食物中毒缺席比賽，事後坦言是因為在底特律下榻飯店透過客房服務點了雞翅，導致整夜嘔吐。他更當場發誓，未來5年都不再吃雞翅。

根據《ESPN》報導，貝林傑是在當地時間週一觀看NCAA冠軍戰期間，一邊點了傳統無醬、無調味的原味雞翅來配比賽，但凌晨4點突然劇烈不適，開始發冷冒汗並連續數小時嘔吐。隔天他因為身體不適，缺席與老虎隊的比賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「剛吃的時候真的不錯。」貝林傑苦笑說，「但我凌晨4點醒來，滿身大汗，接著開始連吐好幾個小時，那早上真的太難熬。」

現年29歲的貝林傑過去也曾因腸胃不適短暫休息，這次情況雖然來得突然，但他表示已無大礙，在週三系列賽最終戰中已回到先發陣容。

「今天感覺好多了，昨晚睡得很好。」他說，「上次我也只花了24小時恢復，所以現在就是多補水、準備上場。」

被問到未來是否還會再吃雞翅，貝林傑語氣堅決表示，「我發誓，未來5年絕對不碰雞翅。光是想到它，我就覺得噁心。