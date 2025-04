金童與球迷互噴衰被趕出場！NBA今認誤判　撤銷唐西奇技術犯規

▲NBA確認唐西奇昨日第2次技術犯規為誤判,已正式撤銷。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

湖人前役在末節崩盤敗給聯盟龍頭雷霆,這一戰的關鍵轉折是「金童」唐西奇(Luka Dončić)與場邊球迷互噴,裁判卻認為他在針對自己,因此給了他第2次技術犯規,將他趕出場,引發巨大爭議。NBA官方今(10)日做出回應,正式撤銷唐西奇第2次技術犯規。

Luka Doncic was ejected after picking up a second technical foul. pic.twitter.com/NGL3O3rgfy

事件發生在昨日湖人作客雷霆之戰第4節,唐西奇命中投籃後,與場邊一名嗆他「太矮投不進」的奧克拉荷馬球迷發生口角。裁判奧爾(J.T. Orr)誤認唐西奇的言語是針對自己,當場吹判第2次技術犯規並將唐西奇趕出場。

根據賽後聯合採訪報告,主裁判布洛斯(Tony Brothers)表示唐西奇「直視裁判並使用粗俗語言」,因此才做出驅逐決定。不過唐西奇賽後明確表示,「我說的話跟裁判完全無關。」

當時與唐西奇「對話」的球迷普萊斯(Jeremy Price)也向《ESPN》記者麥克曼奈明(Dave McMenamin)證實,是他先對唐西奇出言挑釁,唐西奇只是罵回來而已。

Luka Doncic’s (LAL) technical foul at 7:40 of the 4th quarter on 4/8/25 (vs. OKC) has been rescinded upon league office review.