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金童與球迷互噴衰被趕出場！NBA今認誤判　撤銷唐西奇技術犯規

▲▼湖人唐西奇、詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲NBA確認唐西奇昨日第2次技術犯規為誤判，已正式撤銷。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人前役在末節崩盤敗給聯盟龍頭雷霆，這一戰的關鍵轉折是「金童」唐西奇（Luka Dončić）與場邊球迷互噴，裁判卻認為他在針對自己，因此給了他第2次技術犯規，將他趕出場，引發巨大爭議。NBA官方今（10）日做出回應，正式撤銷唐西奇第2次技術犯規。

事件發生在昨日湖人作客雷霆之戰第4節，唐西奇命中投籃後，與場邊一名嗆他「太矮投不進」的奧克拉荷馬球迷發生口角。裁判奧爾（J.T. Orr）誤認唐西奇的言語是針對自己，當場吹判第2次技術犯規並將唐西奇趕出場。

根據賽後聯合採訪報告，主裁判布洛斯（Tony Brothers）表示唐西奇「直視裁判並使用粗俗語言」，因此才做出驅逐決定。不過唐西奇賽後明確表示，「我說的話跟裁判完全無關。」

當時與唐西奇「對話」的球迷普萊斯（Jeremy Price）也向《ESPN》記者麥克曼奈明（Dave McMenamin）證實，是他先對唐西奇出言挑釁，唐西奇只是罵回來而已。

該場比賽唐西奇被驅逐時，湖人與雷霆正在拉鋸，然而他離場後球隊節奏大亂，最終以120比136慘敗，這個爭議性判決也引發外界對裁判標準的質疑。NBA官方調查後，今日確認那是一次「誤判」，撤銷了唐西奇第2次技術犯規，但比賽結果已無法挽回。

關鍵字： NBA湖人唐西奇雷霆技術犯規

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