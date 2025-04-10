唐西奇被賤賣就像貝比魯斯　獨行俠主帥：有點酷

▲2月時，獨行俠將建隊基石唐西奇交易至湖人。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

在唐西奇（Luka Doncic）以湖人球員身份重返達拉斯之際，獨行俠總教練基德（Jason Kidd）的一席話再度引爆輿論。他在賽前談及震撼全聯盟的唐西奇交易時，表示有人將這筆交易比擬為紅襪將貝比魯斯（Babe Ruth）賣給洋基的震撼事件，而他認為這說法「有點酷」。

「這是一門生意，交易總是會發生，這也不會是最後一筆交易。」基德說，「有人把這筆交易跟貝比魯斯相比，我覺得這有點酷，從體育的商業角度來看，變動是難以避免的。」

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基德所提的歷史典故，是指1919年紅襪以10萬美元將當時年僅24歲、奪下3座世界大賽冠軍的貝比魯斯出售給洋基。

▲貝比魯斯。（圖／達志影像／美聯社）

後來貝比魯斯在紐約締造傳奇，成為史上最偉大球星之一，並帶領洋基奪得多次冠軍；反觀紅襪，則陷入長達86年的冠軍荒，「貝比魯斯詛咒」一詞也就此誕生。

然而，基德以輕描淡寫的語氣提及這項史詩級交易，引來不少批評。有球迷指出，如今的達拉斯正面臨嚴重傷病潮與管理層質疑聲浪，貿然將唐西奇交易與貝比魯斯事件相提並論，只會讓球迷更加痛心。

目前湖人戰績因唐西奇加盟而節節攀升，而獨行俠則在失去招牌球星後陷入低潮。究竟這筆交易是否真的會成為籃球版的貝比魯斯詛咒，須待時間來驗證。