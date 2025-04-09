鄭宗哲大聯盟首秀全台熬夜應援！帥氣封面亮相、穿西裝上班路曝光

▲海盜官方IG發佈鄭宗哲上班路。（圖／截自IG：pittsburghpirates）

記者楊舒帆／綜合報導

海盜 10 日（台灣時間）凌晨 12 點半再戰紅雀，鄭宗哲排進先發打線，海盜今日公布的 Lineup 圖就以鄭宗哲為封面人物，IG 限時動態也上傳了他的「上班路」影片。

鄭宗哲即將迎來大聯盟生涯初登場，成為台灣史上第 18 人、野手第 6 人。從台灣旅美 4 位內野手來看，巧合的是鄭宗哲、林子偉、張育成及胡金龍全都在 23 歲登上大聯盟。

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▲▼海盜鄭宗哲初登場，上班路曝光。（圖／截自海盜官方粉絲團）

海盜社群將鄭宗哲設定為重點人物，日前就曾發布他的全英文自我介紹，這場初登場更成為封面人物。IG 限時動態中的「上班路」影片，可以看到鄭宗哲穿著西裝外套，帥氣登場，神情帶著一點緊張，踏著步伐走進專屬的 71 號置物櫃。

▲▼海盜鄭宗哲初登場，上班路曝光。（圖／截自海盜官方粉絲團）

緯來體育台與愛爾達體育家族都宣布加開節目，讓台灣球迷熬夜為他加油。大聯盟官網當日免費比賽觀賞就是此戰，球迷只要註冊會員帳號即可觀戰。

▲海盜鄭宗哲初登場，成為封面人物。（圖／截自海盜官方粉絲團）