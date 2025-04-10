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大谷翔平持續火燙！開季連14場上壘　道奇6:5逆轉國民終止3連敗

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊日本時間4月10日於客場迎戰華盛頓國民，結束三連戰系列賽。此戰道奇火力全開，首局猛攻4分，最終以6比5逆轉奪勝，終止近期3連敗，也避免遭到國民橫掃。大谷翔平4打數2安打、選到1次保送並貢獻1次盜壘，個人開季連續上壘場次推進至14場，寫下大聯盟生涯新高。

道奇此役由年輕投手納克（Landon Knack）先發，雖然首局打線靠著艾德曼（Tommy Edman）的2分三壘安打與T.赫南德茲（Teoscar Hernández）的第5轟，率先取得4比0領先，但納克狀況不穩，首局下半便被艾布拉姆斯（CJ Abrams）敲出全壘打，再被追回2分，形成1分差。

3局下，加西亞（Luis Garcia）擊出追平二壘安打後，納克提前退場，接手的牛棚投手無法止血，再被擊出高飛犧牲打，道奇反倒陷入4比5落後。

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直到7局上，替補上場的帕耶斯（Andy Pages）轟出陽春砲追平比分，打線再度甦醒。隨後，大谷翔平擊出內野安打並盜壘成功，靠貝茲的滾地球推進三壘，再由赫南德茲適時安打送回超前分，完成逆轉。

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

大谷翔平此戰擔任第一棒指定打擊，首打席鎖定對方投手的變速球，敲出一支右外野安打，不僅連續14場比賽上壘，也為道奇攻下首分。該球擊球初速為106.7英里（約171公里）。

第二打席是在第2局2出局、球隊領先4比3的情況下，他在3好1壞的情況下選到一次保送上壘。第三打席則在兩好兩壞時遭到三振，是本場唯一一次無功而返。

到了關鍵的第7局，大谷擊出一支二壘方向的內野安打，隨後盜上二壘，再靠隊友安打跑回超前分，成為逆轉攻勢的關鍵推手。

最後一打席在第9局，他擊出投手滾地球遭到刺殺，結束今日打擊任務。 大谷翔平全場繳出2安打、1保送、1盜壘的亮眼成績，打擊率提升至.315，OPS達1.024；此戰完成個人開季連14場比賽上壘紀錄，自上季延續已連續29場上壘，狀態火燙。

關鍵字： 大谷翔平MLB道奇隊逆轉國民

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