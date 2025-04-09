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神級吐槽？勇士主帥暫停時突向自家射手介紹：那是柯瑞啊

記者游郁香／綜合報導

勇士今（9）日以133比95狂勝太陽38分，搶下關鍵勝利，也將鳳凰城推向淘汰邊緣。灣區天王柯瑞（Stephen Curry）此役大復活高效砍下25分，只打3節就提前下班，賽後有一段主帥柯爾（Steve Kerr）在暫停時向資深射手希爾德（Buddy Hield）「介紹」咖哩大神的影片在社群媒體上瘋傳。

此役勇士早早掌控比賽節奏，全隊火力全開，柯瑞更以17投9中、包含3記三分球，攻下25分、9籃板、6助攻的全面數據。比賽過程中，柯爾一段逗趣發言引起熱議。

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▲▼勇士主帥柯爾、射手希爾德。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士主帥柯爾在暫停時對希爾德喊話，「那是柯瑞，他是歷史上最偉大的射手！」（圖／達志影像／美聯社）

柯爾在場邊對自家射手希爾德調侃道，「Buddy，那是Steph，Stephen Curry。Steph，這是Buddy Hield，我想讓你們互相認識一下。Buddy，跟Steph打聲招呼。他是世界歷史上最偉大的射手，而且是空檔喔！」

柯爾之所以這麼做，是因為看到希爾德數次錯過傳球給處於空檔的柯瑞，當場難以置信，於是用開玩笑的方式「介紹」兩人給彼此認識，以幽默口吻「提醒」希爾德。柯爾最後不忘補上一句，「我愛你，Buddy，我真的愛你。」這段話迅速在社群媒體上瘋傳。

勇士正全力爭取前6種子、避免落入附加賽，剩餘賽程將對上馬刺、拓荒者與快艇。今日這場大勝不僅提振士氣，更讓球隊在季末衝刺階段搶得有利位置，若剩下3戰全勝就確定鎖定前6種子；如果拿下兩勝，搭配其他球隊失利，也有機會直接晉級季後賽。

▲▼勇士柯瑞、太陽布克。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞全場貢獻25分、9籃板、6助攻，帶領勇士痛扁太陽。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士太陽柯爾柯瑞希爾德

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