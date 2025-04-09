神級吐槽？勇士主帥暫停時突向自家射手介紹：那是柯瑞啊

Steve Kerr couldn’t believe that Buddy Hield didn’t pass to a wide open Stephen Curry, so Kerr jokingly explained to Buddy who Steph is ????????️



“Buddy! Steph Curry! Steph, Buddy Hield. I want you guys to meet each other: Say hello to Steph, he’s the greatest shooter in the history… pic.twitter.com/XJAdJwZRDp — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) April 9, 2025

記者游郁香／綜合報導

勇士今（9）日以133比95狂勝太陽38分，搶下關鍵勝利，也將鳳凰城推向淘汰邊緣。灣區天王柯瑞（Stephen Curry）此役大復活高效砍下25分，只打3節就提前下班，賽後有一段主帥柯爾（Steve Kerr）在暫停時向資深射手希爾德（Buddy Hield）「介紹」咖哩大神的影片在社群媒體上瘋傳。

"I want you guys to meet each other. Buddy, say hello to Steph. He's the greatest shooter in the world, wide open."



Steve Kerr mic'd up ???? pic.twitter.com/UEoJBnoFWb — Bleacher Report (@BleacherReport) April 9, 2025

此役勇士早早掌控比賽節奏，全隊火力全開，柯瑞更以17投9中、包含3記三分球，攻下25分、9籃板、6助攻的全面數據。比賽過程中，柯爾一段逗趣發言引起熱議。

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▲勇士主帥柯爾在暫停時對希爾德喊話，「那是柯瑞，他是歷史上最偉大的射手！」（圖／達志影像／美聯社）

柯爾在場邊對自家射手希爾德調侃道，「Buddy，那是Steph，Stephen Curry。Steph，這是Buddy Hield，我想讓你們互相認識一下。Buddy，跟Steph打聲招呼。他是世界歷史上最偉大的射手，而且是空檔喔！」

柯爾之所以這麼做，是因為看到希爾德數次錯過傳球給處於空檔的柯瑞，當場難以置信，於是用開玩笑的方式「介紹」兩人給彼此認識，以幽默口吻「提醒」希爾德。柯爾最後不忘補上一句，「我愛你，Buddy，我真的愛你。」這段話迅速在社群媒體上瘋傳。

勇士正全力爭取前6種子、避免落入附加賽，剩餘賽程將對上馬刺、拓荒者與快艇。今日這場大勝不僅提振士氣，更讓球隊在季末衝刺階段搶得有利位置，若剩下3戰全勝就確定鎖定前6種子；如果拿下兩勝，搭配其他球隊失利，也有機會直接晉級季後賽。

▲柯瑞全場貢獻25分、9籃板、6助攻，帶領勇士痛扁太陽。（圖／達志影像／美聯社）