古林睿煬處女秀失7分　資深球評談首打席最關鍵、仍看好直球潛力

▲古林睿煬 。（圖／日本北海道火腿鬥士隊提供）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿古林睿煬在23日對樂天的比賽中迎來來日初先發，作為台灣MVP轉戰日職備受矚目，雖然以失7分的內容作收，不過資深球評高木豐與斎藤雅樹仍期待他未來表現。

首局古林睿煬讓第一棒打者四壞球上壘，隨後因守備失誤失去3分。第6局時，他被淺村榮斗擊出3分全壘打，再失4分。儘管古林投出了最快154公里的速球，但他在5.2局被擊出9支安打，送出5次三振、3次四壞球，並失7分，最終退場。

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作為台灣聯盟去季MVP的右投手，古林的投球在23日播出的富士電視台ONE《職業棒球新聞2025》也引起了廣泛關注。

高木豐評論道：「來日初先發，感覺有點緊張。初回他對開路先鋒四壞球的時候，如果能有一顆好球，情況可能會不同。這也算是某種運氣不佳。」斎藤雅樹則表示：「畢竟是初次先發，心情緊張，若在那時能夠得到一顆好球，情況就會完全不同。」坂口智隆也補充道：「有一些球很接近，好在他仍然有機會。」

斎藤雅樹對古林的未來潛力非常看好，並指出「今天他似乎在嘗試精確的攻擊，直球的力量是他最強的優勢。他也投出了非常好的曲球，將來的變化球配合可能會非常有威脅。」高木豐也評價道：「他的投球技巧多樣，而且非常果斷。」