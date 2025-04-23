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NBA最被高估球員排行有巴特勒　排第1哈利伯頓：我肯定做對什麼

記者游郁香／綜合報導

溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）率隊在季後賽首輪2連勝，他本季例行賽以場均12助攻傲視全聯盟，連2季登上助攻王，他因驚人的助攻失誤比而贏得「新控球之神」的稱號，但在最近《The Athletic》發布的匿名球員投票中，他被選為NBA「最被高估的球員」，對此他不以為意。

共有90位球員參與《The Athletic》的匿名票選活動，其中14.4%的球員選擇哈利伯頓為「最被高估的球員」，高居榜首；緊隨其後的是灰狼「巨塔」戈貝爾（Rudy Gobert）（10%），「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）也排在第4位（5.5%），甚至連今年MVP候選人安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）都並列第10（2.2%）。

▲▼溜馬哈利伯頓、公鹿里拉德。（圖／達志影像／美聯社）

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▲對於自己被選為最被高估的球員，溜馬少主哈利伯頓不以為意。（圖／達志影像／美聯社）

溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）對這個票選結果相當不以為然，「我聽說過這件事，榜單上的其他球員還包括巴特勒和安戴托昆波，我想看看投票給這些球員的人臉……這個投票完全是胡說八道。」他批評這項投票的過程並不公正，且並非所有球員都有參與投票。

哈利伯頓本人則很淡定，「如果是這樣的話，那我一定做對了什麼。我不會對這些事情多說什麼，對我來說最重要的是休息室和贏得比賽，現在我們有機會去密爾瓦基繼續這個系列賽。」

▲▼溜馬哈利伯頓、騎士主帥亞特金森。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈利伯頓因驚人的助攻失誤比，有著新控球之神的美名。（圖／達志影像／美聯社）

哈利伯頓一向對外界的評價保持開放態度，無論是觀眾還是同儕的批評，他總能將其轉化為成功的動力。今天的比賽，他帶領溜馬打出強勢的開局，3次助攻讓球隊以8比0開場。他接著突破並多次命中關鍵投籃，甚至在面對公鹿中鋒羅培茲（Brook Lopez）時，完成了一次精彩的暴扣。

哈利伯頓還在里拉德（Damian Lillard）面前大秀胯下運球後砍後撤三分的美技，他總是自信十足。他表示，「我是個情緒化的球員，我喜歡玩得開心，喜歡享受比賽。我只想贏，這就是我的想法，我不會為了取悅別人而改變自己。我覺得我能夠成功，是因為我保持真實的自我。」

▲公鹿安戴托昆波、溜馬哈利伯頓。（圖／路透）

▲哈利伯頓不在乎外界對他的評價。（圖／路透）

自從進入NBA以來，哈利伯頓入選了兩次全明星賽，並在去年進入年度第3隊，隨美國男籃一起獲得巴黎奧運金牌。隊友西亞卡姆（Pascal Siakam）對他讚譽有加，「他是我們的領袖，我們會一直支持Tyrese，直到他把我們帶到更遠的地方。他不僅能得分，還能幫助大家找到合適的位置，並且帶著自信打球。」

關鍵字： NBA溜馬哈利伯頓公鹿安戴托昆波巴特勒

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