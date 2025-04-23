運動雲

>

0勝2敗公鹿若「一輪遊」字母哥恐出走？　美媒：他很喜歡紐約

▲▼公鹿一哥安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

▲公鹿一哥安戴托昆波本季繼續展現頂尖水準，但公鹿在季後賽2連敗。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

公鹿在季後賽首輪連輸2場，剩下5戰必須拿4勝，才不會陷入連2年遭溜馬淘汰的窘境，陣中一哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）本季依舊打出頂尖水準，進入年度MVP決選名單，但若公鹿繼續在季後賽早早出局，他是否還會久留密爾瓦基，顯然有變數，近日有美國媒體披露，他「非常喜歡」紐約。

過去2場季後賽，公鹿合計輸了27分，面對「新控球之神」哈利伯頓（Tyrese Haliburton）領軍的溜馬的「高速」轟炸，密爾瓦基顯得毫無招架之力，他們將帶著0勝2敗回到主場，全力避免在G3就被聽牌，對此「字母哥」安戴托昆波無所畏懼，「我知道該怎麼做，兄弟，我就是知道。我知道我該做什麼。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

公鹿自2021年奪冠後，接下來不曾突破季後賽第2輪，極度渴望再次捧起歐布萊恩金盃的「字母哥」的未來動向，這幾年多次成為熱門話題。《紐約郵報》記者路易斯（Brian Lewis）近日披露，安戴托昆波非常喜歡紐約，並在當地擁有多家企業，籃網也將他視為「主要目標」。

▲▼公鹿一哥安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

▲傳出籃網將安戴托昆波視為「主要目標」。（圖／達志影像／美聯社）

籃網總經理馬克斯（Sean Marks）近日公開表示，一位超級球星的到來可能將球隊轉變為競爭者，但若不引進這類球員，他們將繼續保持謹慎態度，「這些機會永遠都會有，至於我們是否會抓住，當我們準備全力以赴時，那些問題是我無法回答的。」

馬克斯進一步指出，尋求最大級別的天賦球員，必須立刻並完全改變球隊的走向，而不能僅僅把目標設定為固定在6、7種子的位置，「當我們全力以赴時，就是要競爭最頂級，並且挑戰冠軍。」

今夏除了籃網之外，沒有其他隊伍能夠「大手筆花錢」，布魯克林擁有4500萬美元的薪資空間。 隨隊記者路易斯指出，這個休賽季像老鷹一哥楊恩（Trae Young）、「球小弟」拉梅洛（LaMelo Ball）、灰熊王牌莫蘭特（Ja Morant）或明星長人薩波尼斯（Domantas Sabonis）等球星都有可能被交易。

但要讓籃網躋身爭冠隊伍的行列，似乎只剩挖角安戴托昆波這一選項；若無法延攬「字母哥」，籃網或許就得選擇重建，並且儘快調整未來計劃。

關鍵字： NBA籃網公鹿安戴托昆波

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

古林睿煬日職初先發「震撼教育」挨轟失7分　退場自責眼眶紅　

古林睿煬日職初先發「震撼教育」挨轟失7分　退場自責眼眶紅　

清宮失誤釀禍！新庄對古林致歉：他的球真的很好　再期待下一次

清宮失誤釀禍！新庄對古林致歉：他的球真的很好　再期待下一次

不怪隊友守備瑕疵　古林睿煬：主要在我

不怪隊友守備瑕疵　古林睿煬：主要在我

模仿曾峻岳流鼻血網友炸鍋！　資深主播蔡明里致歉

模仿曾峻岳流鼻血網友炸鍋！　資深主播蔡明里致歉

NBA最被高估球員排行有巴特勒　排第1哈利伯頓：我肯定做對什麼

NBA最被高估球員排行有巴特勒　排第1哈利伯頓：我肯定做對什麼

黃恩賜10局下再見暴投　兄弟中止對戰統一4連勝

黃恩賜10局下再見暴投　兄弟中止對戰統一4連勝

古林睿煬日職初登板隊友失誤拖累挨轟失7分吞敗 火腿3：8樂天

古林睿煬日職初登板隊友失誤拖累挨轟失7分吞敗 火腿3：8樂天

0勝2敗公鹿若「一輪遊」字母哥恐出走？　美媒：他很喜歡紐約

0勝2敗公鹿若「一輪遊」字母哥恐出走？　美媒：他很喜歡紐約

威能帝7局無失分好投　助桃猿擊退雄鷹中止3連敗

威能帝7局無失分好投　助桃猿擊退雄鷹中止3連敗

相信富邦會慢慢好起來　富藍戈：需要先發可以配合

相信富邦會慢慢好起來　富藍戈：需要先發可以配合

苗栗狂風驟雨！11噸貨車遭側風吹翻　透天厝鐵皮空中盤旋險砸人

熱門新聞

古林睿煬日職初先發「震撼教育」挨轟失7分　退場自責眼眶紅　

清宮失誤釀禍！新庄對古林致歉：他的球真的很好　再期待下一次

不怪隊友守備瑕疵　古林睿煬：主要在我

模仿曾峻岳流鼻血網友炸鍋！　資深主播蔡明里致歉

NBA最被高估球員排行有巴特勒　排第1哈利伯頓：我肯定做對什麼

黃恩賜10局下再見暴投　兄弟中止對戰統一4連勝

讀者回應

﻿

熱門新聞

1古林初先發震撼教育　退場自責眼眶紅

2清宮失誤釀禍！新庄對古林很抱歉

3不怪守備瑕疵　古林睿煬：主要在我

4蔡明里模仿曾峻岳流鼻血遭炎上

5被選為最被高估球員　哈利伯頓淡定回應

最新新聞

1威能帝7局好投 助猿擊退雄鷹止3連敗

2唐西奇的粉紅魔法鞋　穿上勝率達73%

3被選為最被高估球員　哈利伯頓淡定回應

4清宮失誤釀禍！新庄對古林很抱歉

5字母哥恐出走？　美媒：他很喜歡紐約

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

揭 #高雄飯糰店 承諾「有賺能漲房租」　#女房東 ：當時心軟便宜租

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

苗栗狂風驟雨！11噸貨車遭側風吹翻　透天厝鐵皮空中盤旋險砸人

【1人吃飯vs夫妻飯局】和老婆吃飯餐費翻倍超真實XD

#樂天三本柱 白襯衫配黑絲襪 首次開箱OL服！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366