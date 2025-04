0勝2敗公鹿若「一輪遊」字母哥恐出走？　美媒：他很喜歡紐約

▲公鹿一哥安戴托昆波本季繼續展現頂尖水準,但公鹿在季後賽2連敗。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

公鹿在季後賽首輪連輸2場,剩下5戰必須拿4勝,才不會陷入連2年遭溜馬淘汰的窘境,陣中一哥安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)本季依舊打出頂尖水準,進入年度MVP決選名單,但若公鹿繼續在季後賽早早出局,他是否還會久留密爾瓦基,顯然有變數,近日有美國媒體披露,他「非常喜歡」紐約。

過去2場季後賽,公鹿合計輸了27分,面對「新控球之神」哈利伯頓(Tyrese Haliburton)領軍的溜馬的「高速」轟炸,密爾瓦基顯得毫無招架之力,他們將帶著0勝2敗回到主場,全力避免在G3就被聽牌,對此「字母哥」安戴托昆波無所畏懼,「我知道該怎麼做,兄弟,我就是知道。我知道我該做什麼。」

公鹿自2021年奪冠後,接下來不曾突破季後賽第2輪,極度渴望再次捧起歐布萊恩金盃的「字母哥」的未來動向,這幾年多次成為熱門話題。《紐約郵報》記者路易斯(Brian Lewis)近日披露,安戴托昆波非常喜歡紐約,並在當地擁有多家企業,籃網也將他視為「主要目標」。

▲傳出籃網將安戴托昆波視為「主要目標」。(圖/達志影像/美聯社)

籃網總經理馬克斯(Sean Marks)近日公開表示,一位超級球星的到來可能將球隊轉變為競爭者,但若不引進這類球員,他們將繼續保持謹慎態度,「這些機會永遠都會有,至於我們是否會抓住,當我們準備全力以赴時,那些問題是我無法回答的。」

馬克斯進一步指出,尋求最大級別的天賦球員,必須立刻並完全改變球隊的走向,而不能僅僅把目標設定為固定在6、7種子的位置,「當我們全力以赴時,就是要競爭最頂級,並且挑戰冠軍。」

今夏除了籃網之外,沒有其他隊伍能夠「大手筆花錢」,布魯克林擁有4500萬美元的薪資空間。 隨隊記者路易斯指出,這個休賽季像老鷹一哥楊恩(Trae Young)、「球小弟」拉梅洛(LaMelo Ball)、灰熊王牌莫蘭特(Ja Morant)或明星長人薩波尼斯(Domantas Sabonis)等球星都有可能被交易。

但要讓籃網躋身爭冠隊伍的行列,似乎只剩挖角安戴托昆波這一選項;若無法延攬「字母哥」,籃網或許就得選擇重建,並且儘快調整未來計劃。

#Nets have two clear choices in how to approach critical offseason: franchise-lifting superstar or tank https://t.co/lNyRCR6kvD