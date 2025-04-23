0勝2敗公鹿若「一輪遊」字母哥恐出走？　美媒：他很喜歡紐約

▲公鹿一哥安戴托昆波本季繼續展現頂尖水準，但公鹿在季後賽2連敗。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

公鹿在季後賽首輪連輸2場，剩下5戰必須拿4勝，才不會陷入連2年遭溜馬淘汰的窘境，陣中一哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）本季依舊打出頂尖水準，進入年度MVP決選名單，但若公鹿繼續在季後賽早早出局，他是否還會久留密爾瓦基，顯然有變數，近日有美國媒體披露，他「非常喜歡」紐約。

過去2場季後賽，公鹿合計輸了27分，面對「新控球之神」哈利伯頓（Tyrese Haliburton）領軍的溜馬的「高速」轟炸，密爾瓦基顯得毫無招架之力，他們將帶著0勝2敗回到主場，全力避免在G3就被聽牌，對此「字母哥」安戴托昆波無所畏懼，「我知道該怎麼做，兄弟，我就是知道。我知道我該做什麼。」

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公鹿自2021年奪冠後，接下來不曾突破季後賽第2輪，極度渴望再次捧起歐布萊恩金盃的「字母哥」的未來動向，這幾年多次成為熱門話題。《紐約郵報》記者路易斯（Brian Lewis）近日披露，安戴托昆波非常喜歡紐約，並在當地擁有多家企業，籃網也將他視為「主要目標」。

▲傳出籃網將安戴托昆波視為「主要目標」。（圖／達志影像／美聯社）

籃網總經理馬克斯（Sean Marks）近日公開表示，一位超級球星的到來可能將球隊轉變為競爭者，但若不引進這類球員，他們將繼續保持謹慎態度，「這些機會永遠都會有，至於我們是否會抓住，當我們準備全力以赴時，那些問題是我無法回答的。」

馬克斯進一步指出，尋求最大級別的天賦球員，必須立刻並完全改變球隊的走向，而不能僅僅把目標設定為固定在6、7種子的位置，「當我們全力以赴時，就是要競爭最頂級，並且挑戰冠軍。」

今夏除了籃網之外，沒有其他隊伍能夠「大手筆花錢」，布魯克林擁有4500萬美元的薪資空間。 隨隊記者路易斯指出，這個休賽季像老鷹一哥楊恩（Trae Young）、「球小弟」拉梅洛（LaMelo Ball）、灰熊王牌莫蘭特（Ja Morant）或明星長人薩波尼斯（Domantas Sabonis）等球星都有可能被交易。

但要讓籃網躋身爭冠隊伍的行列，似乎只剩挖角安戴托昆波這一選項；若無法延攬「字母哥」，籃網或許就得選擇重建，並且儘快調整未來計劃。