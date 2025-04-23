不怪隊友守備瑕疵　古林睿煬：主要在我

▲古林睿煬 。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／日本北海道報導

北海道火腿鬥士台灣投手古林睿煬今日迎來日職一軍初登板，儘管首局因隊友失誤失3分，最終5.2局失7分吞敗，他在賽後直言，不會怪罪隊友，「問題主要在我。」

古林睿煬一軍初登場隊友守備不相挺，6局續投遭「震撼教育」，最終主投5.2局被敲9安，包括1轟，飆出5次三振，另有3次四壞球保送，失掉7分、5分責失，暫列敗投候選。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到隊友守備以及自己的狀況，古林睿煬說，「第一局上去比較亢奮，這一場比賽，我的壞球也比較多，節奏也比較拖，所以我不會去怪野手、守備瑕疵，主要是我自己沒有比較快進入狀況。」

對於一二軍的差異，他直言確實很不同，「一軍打者比較不會去揮空，滿會掌握失投球，還要再慢慢找出問題，再去修正。」

5局時，新庄剛志監督曾透過翻譯傳話，最後選擇讓他續投第6局。可惜他在6局連挨3安，包括淺村榮斗的3分全壘打，導致未能完成該局任務。

古林睿煬表示，「當時球數還有空間，自己想把至少把自己的責任局數吃掉，比較可惜的是後面沒有辦法收起來，希望下一次跨局、第6局的時候能夠更快進入狀況，避免太多無謂的壞球和保送。」

對於今日成為淺村榮斗的三分砲受害者，古林睿煬敬佩對手，「開始之前就知道他是很棒的打者，昨天也開轟，有特別注意。他真的是很好打者，很會掌握失投球，下次對戰要更小心、專注一些。」

古林最終在5.2局投球中失掉7分，吞下日職首敗，他表示，會從這場比賽中汲取經驗，「面對每次比賽就是總是會有一些經歷、有一個結果，就是再檢討問題在哪，嘗試修正，做出更好調整。」

「這一切都是過程，接下來要往前看，好好面對下一場並且調整自己的投球策略。」古林睿煬說。