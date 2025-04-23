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清宮失誤釀禍！新庄對古林致歉：他的球真的很好　再期待下一次

▲▼ 古林睿煬 。（圖／統一獅提供）

▲ 古林睿煬 。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／日本北海道報導

日本北海道火腿鬥士台灣投手古林睿煬23日迎來日職一軍初登板，對上樂天先發5又2/3局，被擊出9支安打、失7分（5分自責），吞下生涯首敗。首局隊友連續守備失誤埋下敗因，火腿監督新庄剛志賽後自責對古林說抱歉，坦言清宮失誤影響太大。他也透露古林睿煬下一場仍會續留一軍希望，「我們下次再期待他，他的球真的很好！」

古林初登板首局即陷亂流，三壘手清宮幸太郎未能完成雙殺導致局勢失控。新庄直言這對古林造成不小影響，「第一局清宮的失誤，讓他沒能拿下雙殺，我也覺得挺抱歉的。」

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他坦言這是一場「令人懊悔的初登板」，並鼓勵古林學會「切換」心情，設一個時間點放下失利，重新出發。
儘管失7分吞敗，新庄仍對古林的投球節奏與控球表現給予正面評價，「看得出他在投手丘上的表情很放鬆，節奏也很好。」尤其從第2局到第5局控球漸趨穩定，「我認為他是具備高水準實力的投手。」

更重要的是，新庄明言，「我們下次再期待他吧！」換句話說，球迷朋友們能夠期待古林下一戰仍會在一軍先發。
他也指出，讓古林投到第六局 ，是想讓他突破100球的目標，「他能投到100球，我想這對他來說是個自信來源，也看得出他體力不錯。」

選擇由吉田擔任捕手 ，新庄認為他的配球不錯，氣勢也不一樣，「如果第一局能拿到那個雙殺，我覺得他們的搭檔表現會更好，至少到第六局失掉4分之前都還不錯。」

▲▼ 古林睿煬 。（圖／統一獅提供）

▲新庄再次表達對古林的期望，「我們下次再期待他吧。他的球真的很好。」 。（圖／統一獅提供）

對於隊友的守備問題與失誤，包括清宮幸太郎2局跑壘變成雙殺，新庄雖語帶無奈，但仍強調要讓球員透過比賽學習。
「這個要請教練好好糾正。當時球隊落後3分……教練每天都很努力在思考如何減少失誤，但最終還是要看選手自己怎麼準備跟執行。因為失誤就變得畏縮，也不好。」

新庄進一步舉例，「像昨天的水野一樣，因為太小心處理遊擊滾地球，反而變成內野安打，我不喜歡那種打得綁手綁腳的方式」

「我希望他們能放開去打。清宮今天雖然失誤了，但至少是用力去拚。防守的直覺、感覺不是短時間內就能進步的，所以要讓他們在實戰中學習，我認為這是成長的關鍵之一。」新庄表示。

最後，新庄再次表達對古林的期望，「我們下次再期待他吧。他的球真的很好。」儘管初登板結果不理想，但監督給予肯定與鼓勵，盼望古林能在未來繳出更成熟穩健的表現。

關鍵字： 日本棒球火腿鬥士新秀投手監督期待初登板

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