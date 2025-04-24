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新庄監督調度遭痛批！古林睿煬賽後態度圈粉　日球迷全心支持他

▲▼ 古林睿煬 。（圖／日本北海道火腿鬥士隊提供）

▲古林睿煬 。（圖／日本北海道火腿鬥士隊提供）

記者楊舒帆／綜合報導

古林睿煬轉戰日職初登板失7分，首局就因清宮幸太郎的失誤而造成落後3分的局面，6局繼續投球時被擊出3支全壘打，艱難的挑戰考驗著古林睿煬。不過，他賽後訪問時並未把責任推給隊友，而是虛心檢討，這樣的態度讓日本網友直呼「要全心全意支持他。」

古林睿煬在首局保送後，因清宮幸太郎的守備失誤而失去3分。在第6局投球數達到100球，當一、二壘有跑者時，他被淺村榮斗擊出3分全壘打，單局再失4分。

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日本球迷痛批火腿新庄剛志讓首次先發的捕手吉田賢吾與他搭檔，並且讓他投超過100球，認為這是監督新庄剛志的錯誤決策。6局時，面對得點圈有跑者的情況，監督未喊暫停，任由古林挨轟，也引發球迷的批評。

然而，經歷了許多困難，古林睿煬賽後並未怪罪隊友，談到自身的投球及隊友守備狀況。他說：「第一局上去比較亢奮，這場比賽我的壞球也比較多，節奏也比較拖，所以我不會去怪野手或守備的瑕疵，主要是我自己沒有比較快進入狀況。」

日本網友直呼：「古林真的是太可憐了……我在文章中讀到了你對比賽的評論，真的很棒，完全沒有把責任推給任何人。如果下次能在電視上播放他的登板，我會非常期待。我會全心全意支持他！無論如何，恭喜你進入日本職棒！」

關鍵字： 日職古林睿煬球迷支持挨轟虛心檢討

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