沒經驗的捕手先發搭古林睿煬初登板　日網批：真的很冒險

▲古林睿煬 。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿台灣投手古林睿煬23日迎來初登板，火腿派出同齡捕手吉田賢吾與他首次搭檔，賽後吉田賢吾表示對自己的表現有著深深的反省。日本網友直呼讓沒有經驗的捕手與初登板的古林睿煬搭檔，是很冒險的安排。

本場比賽，吉田賢吾在開局時就犯下捕逸失誤，未能有效幫助古林睿煬的初登板，首回即失3分。他表示：「打亂了古林的節奏。當他發揮出應有的球速時，若能保持良好的節奏就好了...開局時球數太多，這點需要反省。」雖然在7局時，他擊出一支低彈道的3號全壘打，但他對自己的打擊表現表示無關緊要，並強調這場比賽是輸球，無法改變結果。

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吉田賢吾的全壘打在球場上是熟悉的軌跡，擊球瞬間飛進右外野的牛棚。對於這一擊，監督新庄剛志甚至笑稱：「我還以為是落合（博滿）打的。」但吉田表示，儘管表現出色，但心中仍有遺憾，因為未能幫助隊伍扭轉敗局。

在這場比賽中，日本火腿未能擊敗樂天，最終以3比8落敗，並延續主場四連敗的紀錄新庄在賽後對吉田賢吾的表現給予了正面評價，認為他在捕手位置上「配球很好，捕球能力也很強，專注度也非常到位。」新庄同時表示，吉田賢吾作為捕手的發展潛力很大，除了在打擊方面有所表現外，捕手的能力同樣值得期待。

日本網友回應：「吉田作為打者的潛力非常令人期待，但作為捕手，似乎有些問題……」、「作為捕手的吉田，似乎還是有些困難。古林作為首度登板的投手，與吉田搭配，結果不如預期，兩個捕逸加上清宮的傳球失誤，讓比賽變得混亂。吉田與這些新人組合是可以理解的，但我認為該安排經驗更豐富的伏見來搭配投手。」、「如果是與有經驗的投手合作，情況會更好，但讓他與首次登板的投手搭配，這真的很冒險。」