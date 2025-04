蒙地卡羅大師賽首輪出局　喬科維奇：對所有觀眾感到抱歉

▲喬科維奇首輪爆冷出局。(圖/翻攝自X/DExpress_Sport)



實習記者胡冠辰/綜合報導

蒙地卡羅大師賽台灣時間9日深夜迎來32強焦點戰,賽史兩屆冠軍、塞爾維亞傳奇名將喬科維奇(Novak Djokovic)在激戰1小時27分鐘後,以3比6、4比6兩盤不敵智利好手塔比羅(Alejandro Tabilo)爆冷出局。賽後喬科維奇受訪時失落表示知道自己可能會打得不好,對現場支持他的粉絲感到抱歉。

Novak Djokovic's Monte-Carlo Masters campaign ends abruptly! The world No. 32, Alejandro Tabilo, stuns the tennis world with a straight-sets victory over the third seed. #MonteCarloMasters #SportsBetting #Tennis https://t.co/GMHs5XrCoA

「我原本至少期待自己能有個還算體面的表現,但不是這樣,這太糟糕了,」喬科維奇說道,「我本來就沒有太高的期待,我知道對手不好對付,我也知道自己可能會打得不太好,但我沒想到會這麼糟。」

本戰是喬科維奇自去年7月巴黎奧運奪金後,首次重返紅土賽場,喬帥坦言賽前就沒指望能發揮最佳水準,但失常的表現仍令自己感到挫敗,「我原本希望不會變成這樣,但很可能會打成這樣,我也不知道,真的很糟。」

Alejandro Tabilo’s reaction after beating Novak Djokovic in Monte Carlo.



He puts his arms in the air & points to his head.



4 consecutive sets won against Novak.



He’s never even lost a set to him.



Massive reaction. Massive win. ????????



pic.twitter.com/SIe9lFERr6