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蒙地卡羅大師賽首輪出局　喬科維奇：對所有觀眾感到抱歉

▲▼喬科維奇。（圖／翻攝自X／DExpress_Sport）

▲喬科維奇首輪爆冷出局。（圖／翻攝自X／DExpress_Sport）

實習記者胡冠辰／綜合報導

蒙地卡羅大師賽台灣時間9日深夜迎來32強焦點戰，賽史兩屆冠軍、塞爾維亞傳奇名將喬科維奇（Novak Djokovic）在激戰1小時27分鐘後，以3比6、4比6兩盤不敵智利好手塔比羅（Alejandro Tabilo）爆冷出局。賽後喬科維奇受訪時失落表示知道自己可能會打得不好，對現場支持他的粉絲感到抱歉。

「我原本至少期待自己能有個還算體面的表現，但不是這樣，這太糟糕了，」喬科維奇說道，「我本來就沒有太高的期待，我知道對手不好對付，我也知道自己可能會打得不太好，但我沒想到會這麼糟。」

本戰是喬科維奇自去年7月巴黎奧運奪金後，首次重返紅土賽場，喬帥坦言賽前就沒指望能發揮最佳水準，但失常的表現仍令自己感到挫敗，「我原本希望不會變成這樣，但很可能會打成這樣，我也不知道，真的很糟。」

在這場比賽中，喬科維奇出現了29次非受迫性失誤，生涯對戰塔比羅的交手戰績則是來到0勝2敗。「以這種狀態打球的感覺真的很糟，對所有不得不目睹這一切的人，我只能說聲抱歉，」喬科維奇最後表示。

喬科維奇本賽季的戰績為12勝6敗，最好的成績是在3月底的邁阿密大師賽，當時喬帥闖進決賽但最終不敵19歲的捷克新星門希克（Jakub Mensik）；接下來喬科維奇將參加馬德里大師賽，屆時總教練莫瑞（Andy Murray）預計將會隨隊加入。

關鍵字： ATP喬科維奇

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