勇士恐交易前場大物庫明加　籃網成潛在「先簽後換」目的地

▲庫明加近來遭總教練柯爾棄用，未來動向備受關注。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士明（24）日將迎來季後賽首輪G2，外界高度關注已連3場遭DNP（登錄卻未上場）的「前場大物」庫明加（Jonathan Kuminga）是否會登場。NBA名記者史坦（Marc Stein）披露，若雙方今夏分道揚鑣，籃網可能成為庫明加的潛在新東家。

庫明加曾被視為灣區未來的重要拼圖，卻在生涯第4年「最關鍵」的時刻完全跌出輪替陣容。主帥柯爾（Steve Kerr）公開直言，這位22歲新星難以與另外兩位核心格林（Draymond Green）、巴特勒（Jimmy Butler）在場上共存，他已經連3場遭徹底棄用，季後賽首輪G1也未上陣。

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根據NBA資深記者史坦的最新報導，庫明加今夏可能透過「先簽後換」（sign-and-trade）的方式轉隊，籃網是他潛在新東家。籃網本季戰績僅26勝56敗，排名東區第12，正處於重建階段，他們將是今年休賽季唯一擁有約4000萬美元薪資空間的球隊，具備財務彈性，有機會出手網羅這位22歲的潛力大物。

▲庫明加本季場均攻下15.3分，但傷癒後輪替空間遭壓縮。（圖／達志影像／美聯社）

「由於籃網預計擁有的薪資空間，勇士早就密切關注他們的動向。」史坦表示，目前籃網的實際興趣仍有待觀察。報導同時透露，去年秋天勇士曾試圖與庫明加達成延長合約，但雙方未能談攏，當時他期望拿到比魔術後場大鎖薩格斯（Jalen Suggs）、老鷹強森（Jalen Johnson）更高的年均3000萬美元合約。

史坦也引述聯盟消息人士的說法指出，自2021年以第7順位選中庫明加後，柯爾與勇士高層一直期待他在技術與比賽理解方面有更成熟的發展。庫明加本季在47場比賽中繳出場均15.3分、4.6籃板、2.2助攻，投籃命中率45.4%的不俗成績，去年12月底至1月初還曾打出生涯代表作，但嚴重的腳踝傷勢讓他休戰兩個月。

▲籃網被視為潛在庫明加新東家，有望以先簽後換方式補強鋒線。（圖／達志影像／美聯社）

之後勇士交易來6屆全明星巴特勒，直接擠壓了庫明加的上場空間。柯爾日前坦言，難以在現有體系中找到庫明加的位置。

在季後賽首輪對陣年輕又具運動能力的火箭前夕，格林仍相信庫明加有機會上場，但最終他G1仍遭DNP。庫明加今夏將成為受限制自由球員，勇士仍保有匹配其他球隊報價的權利。不過最終他是否會留在灣區或將踏上新旅程，充滿了變數。