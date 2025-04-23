古林睿煬今先發還有專屬商品區！球迷瘋搶「我來自台灣」毛巾

▲ 古林周邊瘋搶！火腿限量毛巾「我來自台灣」最熱銷 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／日本北海道報導

日本職棒北海道日本火腿鬥士隊今（23）日於主場迎戰樂天金鷲，來自台灣「金孫」古林睿煬先發登板。火腿球團特別設置「古林專區」，推出多款周邊商品應援。其中應援毛巾「我來自台灣」掀起一波搶購風潮。

為了提升比賽日的現場體驗，日職許多球隊會在比賽當天推出限定的先發投手周邊商品。火腿今天就特別設置古林專屬商品區，歡迎球迷朋友們可提前進場選購。

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事實上，古林睿煬周邊商品是昨天才放到架上，包括限量球衣、主題T恤與應援毛巾。其中最具話題的，當屬印有「我來自台灣」字樣的應援毛巾，短短數小時內即售罄，成為現場最搶手應援商品。

此外，許多人氣尺寸的球衣與T恤也早早售罄。建議球迷可以提早進場，另外球場二樓提供球衣客製化燙印服務。球迷可購買空白球衣後，自行選擇古林的姓名與背號組合，即場製作、立刻領取，打造專屬的應援戰袍。

火腿隊也為今日進場觀眾準備一份特別禮物——「觀戰證明書」。證明書印有古林睿煬當日比賽資訊，供球迷作為紀念。

▲火腿隊也為今日進場觀眾準備一份特別禮物——「觀戰證明書」。（圖／記者王真魚攝）