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湖人鎖定季後賽！唐西奇重返達拉斯轟45分　「不知怎麼撐過來」

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯湖人今（10）日作客達拉斯，這是「金童」唐西奇（Luka Dončić）遭獨行俠震撼交易後，首度重返熟悉的美國航空中心，賽前的致敬影片讓他紅了眼眶，影片播放完畢後不斷拭淚，不過上場後他火力全開，猛轟平本季新高的45分、8籃板、6助攻與4抄截，率隊以112比97取勝，正式鎖定季後賽。

從沒想過會被獨行俠交易的唐西奇，賽前看著回顧自己達拉斯生涯的致敬影片，情緒十分激動，數度用毛巾抹去淚水。當他在首節還剩6分51秒，命中此戰首顆進球時，達拉斯主場瘋狂替他歡呼，彷彿他仍是獨行俠一員，場館內還出現「Fire Nico（炒掉總管尼可）」的呼聲。

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▲▼唐西奇重返達拉斯主場，獨行俠前老闆庫班 。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐西奇重返達拉斯砍下45分，帶領湖人擊敗老東家。（圖／達志影像／美聯社）

唐西奇上半場就橫掃31分，他最終以28投16中轟下45分、8籃板、6助攻與4抄截，追平本季個人最高分紀錄，三分球10投7中、罰球9投6中，加上天王詹姆斯（LeBron James）也貢獻27分，聯手幫助湖人以15分差帶走勝利，戰績提升至49勝31敗，只需再贏1場即可確定取得西區第3種子。

根據湖人官方統計，這是唐西奇本季第3場單場得分超過45分的比賽，生涯則是第17次。他也成為NBA史上第9位首次作客前東家時攻下至少40分的球員。

當唐西奇在最後1分34秒被換下場時，場邊觀眾高聲齊喊「Luka！Luka！」致敬，湖人隊友也加入呼喊行列，展現對他的敬意與支持。

比賽結束後，獨行俠全體成員，包括交易案主角之一的戴維斯（Anthony Davis），都主動上前向唐西奇致意表示，「我們為你感到驕傲。」NFL球星馬霍姆斯（Patrick Mahomes）與獨行俠前老闆庫班（Mark Cuban）也給唐西奇擁抱祝福。

▲▼唐西奇重返達拉斯主場，獨行俠前老闆庫班 。（圖／達志影像／美聯社）

▲賽後唐西奇與前獨行俠老闆庫班擁抱致意。（圖／達志影像／美聯社）

湖人記者沃德（Ryan Ward）在X上寫道，「對Luka來說，這是一個極其艱難又充滿情感的夜晚，但他完美展現了自己為何在球場上如此與眾不同、如此特別！」

唐西奇賽後受訪時說道，「大家都看到了我在看那段影片時的反應。我真的很感激所有這些球迷……我愛這些球迷，我愛這座城市，但現在是時候往前走了。」

唐西奇坦言，「我也不知道我是怎麼撐過來的，因為當我在看那段影片時，我心裡想的是，『我不可能打得了這場比賽。』但我的隊友全都挺我，他們真的給我很多支持，我真的非常感激。」

▲▼唐西奇被交易後首度重返獨行俠主場。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠球迷整場替唐西奇歡呼。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人獨行俠唐西奇詹姆斯戴維斯

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