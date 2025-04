湖人鎖定季後賽！唐西奇重返達拉斯轟45分　「不知怎麼撐過來」

Luka had an INCREDIBLE performance in his return to Dallas:



✨45 PTS (most w/ Lakers)

✨ 8 REB

✨ 6 AST

✨ 7 3PM

✨ 4 STL



The @Lakers clinch a spot in the #NBAPlayoffs presented by Google! pic.twitter.com/g9ErzHNTlx — NBA (@NBA) April 10, 2025

記者游郁香/綜合報導

洛杉磯湖人今(10)日作客達拉斯,這是「金童」唐西奇(Luka Dončić)遭獨行俠震撼交易後,首度重返熟悉的美國航空中心,賽前的致敬影片讓他紅了眼眶,影片播放完畢後不斷拭淚,不過上場後他火力全開,猛轟平本季新高的45分、8籃板、6助攻與4抄截,率隊以112比97取勝,正式鎖定季後賽。

Luka gets a final goodbye of from Mavs fans ????????



h/t @LegionHoops

pic.twitter.com/1YdUR3Hcfs — NBA Retweet (@RTNBA) April 10, 2025

從沒想過會被獨行俠交易的唐西奇,賽前看著回顧自己達拉斯生涯的致敬影片,情緒十分激動,數度用毛巾抹去淚水。當他在首節還剩6分51秒,命中此戰首顆進球時,達拉斯主場瘋狂替他歡呼,彷彿他仍是獨行俠一員,場館內還出現「Fire Nico(炒掉總管尼可)」的呼聲。

▲唐西奇重返達拉斯砍下45分,帶領湖人擊敗老東家。(圖/達志影像/美聯社)

唐西奇上半場就橫掃31分,他最終以28投16中轟下45分、8籃板、6助攻與4抄截,追平本季個人最高分紀錄,三分球10投7中、罰球9投6中,加上天王詹姆斯(LeBron James)也貢獻27分,聯手幫助湖人以15分差帶走勝利,戰績提升至49勝31敗,只需再贏1場即可確定取得西區第3種子。

根據湖人官方統計,這是唐西奇本季第3場單場得分超過45分的比賽,生涯則是第17次。他也成為NBA史上第9位首次作客前東家時攻下至少40分的球員。

Luka Doncic comes to the bench during a timeout after tying his season high with 45 points and his Laker teammates joined in on the “Luka! Luka!” chant from the crowd. pic.twitter.com/Q7O0ohzX9J — Dave McMenamin (@mcten) April 10, 2025

當唐西奇在最後1分34秒被換下場時,場邊觀眾高聲齊喊「Luka!Luka!」致敬,湖人隊友也加入呼喊行列,展現對他的敬意與支持。

Luka has nothing but love for Mavs fans. ❤️



pic.twitter.com/xcfwHsJetu — Hoop Central (@TheHoopCentral) April 10, 2025

比賽結束後,獨行俠全體成員,包括交易案主角之一的戴維斯(Anthony Davis),都主動上前向唐西奇致意表示,「我們為你感到驕傲。」NFL球星馬霍姆斯(Patrick Mahomes)與獨行俠前老闆庫班(Mark Cuban)也給唐西奇擁抱祝福。

▲賽後唐西奇與前獨行俠老闆庫班擁抱致意。(圖/達志影像/美聯社)

湖人記者沃德(Ryan Ward)在X上寫道,「對Luka來說,這是一個極其艱難又充滿情感的夜晚,但他完美展現了自己為何在球場上如此與眾不同、如此特別!」

"So many emotions."



- @luka7doncic on playing in Dallas for the first time with the Lakers pic.twitter.com/QZva9WiPei — NBA (@NBA) April 10, 2025

唐西奇賽後受訪時說道,「大家都看到了我在看那段影片時的反應。我真的很感激所有這些球迷……我愛這些球迷,我愛這座城市,但現在是時候往前走了。」

唐西奇坦言,「我也不知道我是怎麼撐過來的,因為當我在看那段影片時,我心裡想的是,『我不可能打得了這場比賽。』但我的隊友全都挺我,他們真的給我很多支持,我真的非常感激。」

▲獨行俠球迷整場替唐西奇歡呼。(圖/達志影像/美聯社)