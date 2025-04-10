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鄭宗哲初登場特寫超帥！海盜中文歡迎　妻子場邊見證

記者王真魚／綜合報導

旅美海盜隊台灣小將鄭宗哲於台灣時間10日凌晨12點半迎來大聯盟初登場，出戰紅雀隊，擔任先發第9棒並鎮守游擊大關。

海盜隊對鄭宗哲的重視可見一斑，從他賽前步入休息室、到正式登場，都有特寫畫面。球團稍早也分享他出場的畫面，並特別以中文寫下：「歡迎來到大聯盟。」
比賽第2局，他面對紅雀首名打者柏勒森（Alec Burleson），跨區辦案成功刺殺對手，完成生涯首個出局數，展現穩健守備實力。

這場大聯盟初亮相也引起外媒關注，球評在轉播時特別點名鄭宗哲的頂尖守備功夫，以及出色的比賽閱讀能力，對他的潛力給予高度評價。

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此外，美媒還揭露，鄭宗哲是在老婆生日當天接獲升上大聯盟的驚喜通知。老婆今天也現身場邊觀戰，轉播畫面多次帶到她在觀眾席默默支持的身影。

3局下半，鄭宗哲在一壘有跑者的情況下迎來大聯盟生涯首個打席，在1好1壞的情況下擊出左外野飛球遭接殺。

▲▼ 鄭宗哲 。（圖／截自MLB.TV）

▲ 鄭宗哲今天迎來大聯盟初登場，老婆現身觀戰。（圖／截自MLB.TV）

關鍵字： 鄭宗哲台灣大聯盟守備球評

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