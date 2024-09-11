拍板定案！　波切蒂諾將執教美國國家足球隊

▲波切蒂諾 （Mauricio Pochettino）。（圖／達志影像／美聯社）。



實習記者胡冠辰／綜合報導

美國足協今天（台灣時間11日）宣布，前PSG冠軍教練波切蒂諾 （Mauricio Pochettino）將成為美國國家男子足球隊新任主帥，該合約將包含2026年世界盃。

52 歲的波切蒂諾與美國男足簽署了一份為期兩年的合約，這將讓他執教美國與加拿大、墨西哥共同主辦的2026年世界盃、波切蒂諾接替了伯哈爾特（Gregg Berhalter），後者因美國國家隊在今年夏天的美洲盃表現不佳而遭解僱。

USSF體育總監克羅克（Matt Crocker）在一份聲明中表示，「波切蒂諾是一位連續獲勝者，他對球員發展充滿熱情，並且擁有建立有凝聚力和競爭力團隊的能力，他的過往記錄不言而喻，我相信他是充分利用我們才華橫溢球隊的巨大潛力的正確選擇，我們很高興他的加入，我們將踏上這一激動人心的旅程，在全球舞台上取得成功」。

The right choice: Mauricio Pochettino. ???????? pic.twitter.com/emBgjTBAMG — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) September 10, 2024

波切蒂諾的加入將讓美國國家隊注入一發強力針，他過往曾執教英超熱刺、切爾西和法甲豪門巴黎聖日耳曼。而在此期間，波切蒂諾的麾下不外乎也有很多頂級球員，包括梅西（Lionel Messi）、內馬爾（Neymar）與凱恩（Harry Kane）。

「加入美國足球隊的決定對我來說不僅僅是足球；這也關係到這支球隊和這個國家的旅程，」波切蒂諾說道，「在這裡實現真正歷史性成就的能量、激情和渴望，這些都是激勵我的東西。在和球員一樣熱情的球迷面前領導美國男子國家隊的機會，是我不能錯過的事情。」

A message from Mauricio ????????



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「我看到了一群充滿才華和潛力的球員，我們將共同打造一些讓整個國家感到自豪的特別的東西。」而根據ESPN名記卡萊爾（Jeff Carlisle）報導，波切蒂諾的年薪將達到600萬美元，儘管這比他之前在切爾西的薪水還要少，但這仍將使波切蒂諾成為美國國家隊歷史上薪水最高的教練。