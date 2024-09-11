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快訊／麟榤配化解4局點＋9比0猛攻　直落2挺進香港賽16強

▲▼「麟榤配」王齊麟、邱相榤。（圖／Badminton Photo提供）

▲「麟榤配」王齊麟、邱相榤。（圖／Badminton Photo提供）

記者游郁香／綜合報導

「麟榤配」王齊麟、邱相榤今(11)日迎來合拍後第3站賽事，前進超級500系列香港公開賽，首輪迎戰地主組合呂俊瑋、洪魁駿，首局幾度被拉開7分差，但麟榤配展現強心臟，連續化解4個局點，以24比22後來居上，次局開局更打出9比0猛攻，最終就以21比8直落2勝出，順利挺進男雙16強。

麟榤配在巴黎奧運後開始合作，兩人首站在超級750系列日本公開賽止步16強，超級500系列南韓公開賽則挺進4強，本周香港賽首輪對手是至今也僅合拍打過15場比賽的地主組合呂俊瑋、洪魁駿。雙方開賽形成拉鋸，一路打到7比7後，麟榤配突然遇上亂流連掉了4分，以7比11進入技術暫停。

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暫停過後，麟榤配被拉開8比15、7分差，陷入了苦戰，在11比17後，麟榤配急起直追，打出4比0攻勢將比數改寫為15比17、2分差，局末更逼近到18比19，儘管對手率先以20比18逼出2個局點，麟榤配展現強心臟，連續化解4個局點後連下關鍵2分，反以24比22收下首局。

進入第2局，麟榤配延續逆轉氣勢，開局就打出9比0猛攻，以11比1進入技術暫停。麟榤配下半局持續主宰戰局，維持雙位數領先，以20比8取得12個賽末點，最終就以21比8連拿2局挺進16強。

▲▼「麟榤配」王齊麟、邱相榤。（合成圖／達志影像／美聯社、翻攝自threads）

▲「麟榤配」王齊麟、邱相榤。（合成圖／達志影像／美聯社、翻攝自threads）

王齊麟、邱相榤今日都面臨1日2戰，打完男雙首輪，晚間還要在混雙賽事登場，王齊麟和許尹鏸遞補進入會內賽，首戰將強碰香港2屆世錦賽銅牌組合謝影雪、鄧俊文，這場比賽預計晚間不早於6點30分舉行。邱相榤則是搭配林芝昀，對上馬來西亞第4種子陳堂傑、杜頤溈。

王齊麟生涯初期曾兼打男雙與混雙，2017年台北世大運攜手李佳馨奪下混雙金牌，兩人在2018年6月曾高居混雙世界排名第10，本站重操舊業，他在混雙賽場的表現也受到矚目。

關鍵字： BWF羽球香港公開賽王齊麟邱相榤麟榤配

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