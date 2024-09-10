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林培緯生涯首轟！古林睿煬5局好投　統一獅9比1勝悍將

▲▼ 古林睿煬 。（圖／統一獅提供）

▲古林睿煬 。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／新北報導

統一獅10日作客富邦悍將，古林睿煬僅投5局退場，不過僅失1分仍拿勝投，打線在比賽後段展開攻勢，5局攻下2分超前後，7局再灌進4分， 林培緯9局擊出生涯首轟，獅隊終場9比1勝出，終止近期4連敗。

古林睿煬今天局局都讓對方上壘，但都能及時化解危機。其中第3局2出局時，接連被申皓瑋、董子恩敲安，讓悍將攻佔一三壘，面對王苡丞時又發生暴投，失掉1分，不過隨後回穩，讓下一棒孔念恩三球三振。

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5局下，古林睿煬2出局連投2次四壞球保送，這次展現三振能力，先後三振王苡丞、孔念恩，順利安全下庄。

古林睿煬完成5局投球任務後退場，用球數98球，被敲6支安打，奉送4次四壞球保送，飆出8次三振，今年累積140K，僅次於隊友勝騎士，防禦率1.57仍是聯盟第一，另奪下本季第9勝，為本土最多。

悍將先發投手班恩前4局投完只被敲1安，5局續投在2出局後遭陳重羽擊出二壘長打，保送下一棒許哲晏後，又遭邱智呈擊出二壘安打帶有2分打點，獅隊以2比1超前。

班恩此役先發5.2局失掉2分責失，吞來台第3敗，勝投尚未開張。江國豪接手中繼，7局遇隊友失誤，造成大量失分。

其中陳重羽、許哲晏相繼敲安，邱智呈二壘滾地球，二壘手發生失誤，獅隊一口氣攻下2分；潘傑楷三壘長打帶有1分打點，陳鏞基追加安打，助獅隊單局灌進4分。

悍將8局推上今天剛上一軍的范柏絜，獅隊也接連換上代打，張偉聖靠腳程跑出內野安打，林泓弦擊出生涯首安，且是支二壘打，送回壘上跑者，首打點一併達成。

9局上，統一獅林培緯代打，從范柏絜手中擊出2分砲，生涯首轟出爐，率統一獅擴大比數。

▲統一獅邱智呈。（圖／記者林敬旻攝）

▲統一獅邱智呈。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 統一獅古林睿煬林培緯悍將中職

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