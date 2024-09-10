張育成「守備教科書」完美示範觸殺 ：江坤宇才是中職最強游擊

▲張育成大讚江坤宇頂尖守備，展現吉力吉撈．鞏冠贈送的幸運項鍊。（圖／記者王真魚攝）



記者王真魚／新北報導

富邦悍將「部長」張育成加入台灣職棒後，場上頻展現美式華麗守備，且完全不馬虎，特別是在觸殺時，手套會完全貼在跑者身上，他表示這些都是相當基本的動作。而在中職，他謙虛表示，「江坤宇才是這個聯盟最強的游擊手。」

張育成在防守端展現出高超的技巧和敏銳的判斷力，尤其在觸殺跑者時，總能做出教科書般的示範動作。包括7日對台鋼雄鷹之戰，魔鷹盜上二壘後，張育成手套緊緊跟著跑者的動向，相當有自信認定已完成觸殺。

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他的這一判斷促使富邦悍將果斷提出挑戰。經過電視重播輔助判決，成功推翻原判。

擁有卓越的防守技巧和準確的球場判斷力，張育成歸功大聯盟長期以來的訓練，「因為教練都會跟我們講，假設跑者提早到的話，還是以防萬一，留意他可能會提前離開壘包，現在都有輔助判決，我們一定要跟到他停為止。」

不過張育成說，有時守備過程太過專注跟著跑者，視覺上難免會有死角，「可能他的腳有離開，我也看不到，這種情況下，旁邊的隊友也要一起注意。」

場上頻頻展現美技守備，張育成謙虛表示，中信兄弟的江坤宇才是中職最強游擊手，「他的傳球、臂力、接球節奏，還有守備範圍，都是聯盟最頂尖的，我可能就是能守就守、能接到就盡力去接。」

近來，球場上出現一股新潮流：不少選手的脖子上都掛著色彩繽紛的項鍊。對此，張育成露出燦爛的笑容，解釋道：「這些項鍊是我和吉力吉撈．鞏冠拿的。聽說是王金勇賢拜的朋友所贈。」

張育成興致勃勃地展示著目前戴在脖子上的項鍊，「你看，這條有藍色、白色，正好是富邦顏色，我有挑過的！」隨後笑稱，「這條原本是吉力的，希望我戴上之後，能跟他一樣厲害！」

