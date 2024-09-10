「衛冕軍」雲豹新賽季年輕球員當家！主帥用「跑馬拉松」形容

▲台啤雲豹總教練查爾斯。（圖／台啤雲豹提供）

記者簡名杉／台北報導

上賽季T1聯盟總冠軍台啤雲豹休賽季損失多名主力球員，包含蔣淯安、李啟瑋都琵琶別抱，另外鄭駿龍(原名鄭瑋)、陳孝榕、盧捷閔、朱億宗、吳沛嘉等5位球員則轉戰SBL，新賽季可能由年輕球員當家的情況下，主帥查爾斯坦言這過程就像「跑馬拉松」一樣，希望林信寬、高錦瑋能夠扛起球隊、學習「贏球」！

今年夏季聯賽的比賽，雲豹靠著老將黃鎮的逆轉三分彈，以79比75險勝中信特攻，終於在夏季聯賽開胡，查爾斯指出，這是他休賽季在台灣看到打得最好的一戰，他點出球隊前幾戰以及去日本的交流賽都打得不夠強勢、沒有拿出應有的表現，此役終於看到球員們的強勢表現，他特別稱讚此戰拿下15分、5籃板的丁冠皓，希望所有球員能繼續保持這場比賽的強度。

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新賽季球隊陣容大搬風，超過7名球員離隊，但也補進了包含王皓吉、林孟學、丁冠皓等即戰力球員，對於新賽季連霸大業的挑戰，查爾斯強調，這過程就像跑馬拉松一樣非常長，去年球隊是一支「準備好」拿冠軍的隊伍，新賽季則將重新開始，希望高錦瑋、林信寬等年輕主將能夠學習「贏球」、扛起球隊，他也指出會透過夏季聯賽觀察新加入的球員在場上能做到什麼事情、繼續跟球隊磨合。

主控高錦瑋休賽季挑戰中國NBL，球隊因此讓林信寬更常擔任控球後衛的角色，查爾斯坦言，讓林信寬擔任控球原本並不在他的計畫之內，但因為他觀察到林信寬菜鳥球季在投籃方面表現得不錯，運球部分則需要多磨練，所以他希望透過夏季聯賽的機會讓他打到控球，給他更多磨練。

「雖然他在過程中可能會很常犯錯，不過這對他來說都是學習的養分。」查爾斯說，並透露之後例行賽也有可能在高錦瑋下場休息時，讓林信寬擔任球隊主控，跟得分主將克羅馬組成後場搭檔。