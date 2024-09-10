運動雲

>

「衛冕軍」雲豹新賽季年輕球員當家！主帥用「跑馬拉松」形容

▲台啤雲豹黃鎮、總教練查爾斯。（圖／台啤雲豹提供）

▲台啤雲豹總教練查爾斯。（圖／台啤雲豹提供）

記者簡名杉／台北報導

上賽季T1聯盟總冠軍台啤雲豹休賽季損失多名主力球員，包含蔣淯安、李啟瑋都琵琶別抱，另外鄭駿龍(原名鄭瑋)、陳孝榕、盧捷閔、朱億宗、吳沛嘉等5位球員則轉戰SBL，新賽季可能由年輕球員當家的情況下，主帥查爾斯坦言這過程就像「跑馬拉松」一樣，希望林信寬、高錦瑋能夠扛起球隊、學習「贏球」！

今年夏季聯賽的比賽，雲豹靠著老將黃鎮的逆轉三分彈，以79比75險勝中信特攻，終於在夏季聯賽開胡，查爾斯指出，這是他休賽季在台灣看到打得最好的一戰，他點出球隊前幾戰以及去日本的交流賽都打得不夠強勢、沒有拿出應有的表現，此役終於看到球員們的強勢表現，他特別稱讚此戰拿下15分、5籃板的丁冠皓，希望所有球員能繼續保持這場比賽的強度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新賽季球隊陣容大搬風，超過7名球員離隊，但也補進了包含王皓吉、林孟學、丁冠皓等即戰力球員，對於新賽季連霸大業的挑戰，查爾斯強調，這過程就像跑馬拉松一樣非常長，去年球隊是一支「準備好」拿冠軍的隊伍，新賽季則將重新開始，希望高錦瑋、林信寬等年輕主將能夠學習「贏球」、扛起球隊，他也指出會透過夏季聯賽觀察新加入的球員在場上能做到什麼事情、繼續跟球隊磨合。

主控高錦瑋休賽季挑戰中國NBL，球隊因此讓林信寬更常擔任控球後衛的角色，查爾斯坦言，讓林信寬擔任控球原本並不在他的計畫之內，但因為他觀察到林信寬菜鳥球季在投籃方面表現得不錯，運球部分則需要多磨練，所以他希望透過夏季聯賽的機會讓他打到控球，給他更多磨練。

「雖然他在過程中可能會很常犯錯，不過這對他來說都是學習的養分。」查爾斯說，並透露之後例行賽也有可能在高錦瑋下場休息時，讓林信寬擔任球隊主控，跟得分主將克羅馬組成後場搭檔。

關鍵字： 台啤雲豹TPBL台籃林信寬高錦瑋

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

私約大嫂風波延燒！高國豪最終聲明致歉　「確實有過不成熟行為」

私約大嫂風波延燒！高國豪最終聲明致歉　「確實有過不成熟行為」

U23韓委大亂鬥！危險滑壘爆衝突　WBSC懲處出爐

U23韓委大亂鬥！危險滑壘爆衝突　WBSC懲處出爐

周佳樂揮空吞K罵了一聲「X」竟被趕出場　鋒總也無奈

周佳樂揮空吞K罵了一聲「X」竟被趕出場　鋒總也無奈

大谷翔平VS林多？紐媒認MVP毫無懸念：連水原一平都能賭贏

大谷翔平VS林多？紐媒認MVP毫無懸念：連水原一平都能賭贏

U23世界盃中國開轟勝澳洲　首次參賽就晉級超級循環賽

U23世界盃中國開轟勝澳洲　首次參賽就晉級超級循環賽

李洋一句話陪她熬過東奧低潮　林郁婷：別人退役我哭慘

李洋一句話陪她熬過東奧低潮　林郁婷：別人退役我哭慘

日本王牌投手再聚首！山本由伸明復出60球限制迎對決

日本王牌投手再聚首！山本由伸明復出60球限制迎對決

戴資穎年終賽排名上升2名！　榮膺本周香港賽頭號種子續拚積分

戴資穎年終賽排名上升2名！　榮膺本周香港賽頭號種子續拚積分

快訊／周儀翔酒駕拒測事件　同車呂政儒遭國王球團罰款50萬元

快訊／周儀翔酒駕拒測事件　同車呂政儒遭國王球團罰款50萬元

莊智淵頂替傷退的奧恰洛夫參賽！　澳門冠軍賽首輪對中國小將

莊智淵頂替傷退的奧恰洛夫參賽！　澳門冠軍賽首輪對中國小將

「謎之摔角」2坨肉肉在地上滾　小浣熊環抱柯基...下秒被慘摔

熱門新聞

私約大嫂風波延燒！高國豪最終聲明致歉　「確實有過不成熟行為」

U23韓委大亂鬥！危險滑壘爆衝突　WBSC懲處出爐

周佳樂揮空吞K罵了一聲「X」竟被趕出場　鋒總也無奈

大谷翔平VS林多？紐媒認MVP毫無懸念：連水原一平都能賭贏

U23世界盃中國開轟勝澳洲　首次參賽就晉級超級循環賽

李洋一句話陪她熬過東奧低潮　林郁婷：別人退役我哭慘

讀者回應

﻿

熱門新聞

1私約大嫂風波延燒！高國豪最終聲明致歉

2U23韓委危險滑壘大亂鬥！WBSC懲處

3周佳樂揮空吞K罵了一個字被趕出場

4「連水原一平都能賭贏」大谷穩拿MVP

5U23中國勝澳洲　首次參賽就晉級

最新新聞

1周佳樂罵主審髒話？鋒總還原當時

2統一獅終止4連敗　9比1大勝悍將

3劉基鴻連3季滿百場感謝教練信任

4劉基鴻回應稱讚　葉總：長打可觀

5劉基鴻開轟猛打賞　味全龍5比2勝台鋼雄鷹

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

唯一到場聲援柯文哲的藍營人士　蕭旭岑：不是要在野合作？

李洋引退儀式激動飆淚　夢幻單打對決王齊麟

距離「羅力條款」只差1局　伍鐸興奮：在場上越久越好

柯敬賢對日本討回來激動落淚　韓國球員來合照：記得私訊我

任務交給伍鐸使命必達　葉總：這場沒有例外

淨零轉型新園區AI智能戰略基地

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

柯敬賢對日本討回來激動落淚　韓國球員來合照：記得私訊我

花蓮渡溪2歲童遺體找到了　父子雙亡媽崩潰跪地痛哭

花蓮吉普車渡溪被沖走！　父遺體尋獲2歲童仍失蹤
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366