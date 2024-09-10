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林威助踏上台北大巨蛋！擔任公益大使指導身障童打棒球

記者簡名杉／綜合報導

台北大巨蛋體育館正式啟用後，今天(10日)特別邀請23名身障孩童前往大巨蛋，踏上國際標準棒球場。而且為了讓孩子們有難忘體驗，前中信兄弟總教練林威助特別擔任公益大使出席活動，陪著身障兒童們練習投球。

▲前中信兄弟總教練林威助擔任遠雄公益大使，指導身障童打棒球。（圖／遠雄文教公益基金會提供）

▲前中信兄弟總教練林威助擔任遠雄公益大使，指導身障童打棒球。（圖／遠雄文教公益基金會提供）

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為了增加小球員們對協調性的掌握，活動特別安排「投球九宮格」，來訓練身障者手眼協調，並由林威助擔任小老師，協助身障者進行日常訓練。

儘管不善言語，身障孩童們一踏進台北大巨蛋球場草皮，便睜大眼睛四處觀望，當林威助一現身，他們更是難掩興奮，滿臉驚喜。在投球練習時，林威助壓低身子，在他們耳邊一邊解說，一邊指導丟球角度，雖不是每一次都能順利擊中目標，但一旁的貼身輔導員，及林威助鼓勵的話，都成為他們堅持的動力，自信的力量。

最後，林威助帶著小球員們在紙上寫下夢想，摺成紙飛機在球場上拋出，象徵夢想乘風翱翔，只要努力，就能實現。

林威助分享，「每一位球員，無論面臨身體上的任何挑戰，心中的夢想和熱情依舊無比強大。今天前來現場的小球員們，儘管身體上受到限制，但只要心中有夢想，就無法阻擋前進的腳步。他們眼中展現對於夢想的努力和毅力，正是最寶貴的財富，希望他們能秉持這信念勇敢逐夢。」為了讓小球員們感覺離夢想更近一步，林威助甚至化身導覽員，介紹起球員在場外的活動空間。

遠雄文教公益基金會執行長楊舜欽表示，「棒球不僅是項運動，更傳達了，無論面對什麼困難，都要勇敢追求夢想的精神。特殊兒童在接觸棒球活動的同時，也提供了他們加強肢體協調以及與人互動的環境。因此特別邀請他們來到臺北大巨蛋，從投球練習到球員休息室的參觀，都是為了讓他們感受到，我們每一個人都擁有同樣的機會追求夢想，無論我們的身體如何，心靈都是自由的，期盼他們更有勇氣與自信迎接未來。」

關鍵字： 林威助遠雄大巨蛋影音

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