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日本王牌投手再聚首！山本由伸明復出60球限制迎對決

▲▼大谷翔平、山本由伸與今永昇太賽前聊天 。（圖／截自MLB IG）

▲大谷翔平、山本由伸與今永昇太賽前聊天 。（圖／截自MLB IG）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊山本由伸預計11日（台灣時間）對小熊之戰復出登板，今天賽前與大谷翔平、今永昇太互相打招呼、話家常。山本由伸隨後接受媒體採訪，對復出首戰表達期待與決心，「因為休息了一段時間，所以很期待。我想好好投球。」總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，山本此役投球數最多60球。

山本由伸提到復健期間「有很多事情要做」，包括近一次在3A登板投了兩局，他表示，「雖然不確定明天會投多少局，但已經準備好上場比賽了。」展望季後賽，他強調，「9月的每一場比賽我都會好好投，並在10月逐步提升狀態，希望10月能夠順利進入狀態。」

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有趣的是，山本由伸在小聯盟進行復健賽時，為隊友準備豐盛的美食。據日媒報導，大聯盟選手在小聯盟進行復健賽時，向球隊休息室送食物已是慣例。山本由伸笑說，自己送了肉和龍蝦，「還有壽司吧。我忘了，送了很多東西（笑）。」

對於山本由伸復出首戰，羅伯斯已明確表示會限制他的投球數至最多60球。對此，山本表示，「在比賽中以先發投手身份投出更多的好球是基本功，我會努力保持這一點。」他直言，「當然我一直很想早點復出，看到隊友不斷贏球，更加想回到場上。」

在比賽前，山本與今永昇太以及大谷翔平在場上有說有笑，大聯盟官方Instagram，稍早放上三人的合照。

明天將與今永昇太同場對決，山本由伸表示，「自從春訓以來，這是第一次對陣小熊，感覺像是初次交手。我會專注於自己的投球。」

關鍵字： 山本由伸大谷翔平今永昇太道奇隊MLB

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