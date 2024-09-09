徐若熙疲勞可能缺席12強賽　曾豪駒坦言投手戰力受損

▲12強賽中華隊總教練曾豪駒。（圖／中職提供）

記者楊舒帆／台北報導

世界12強賽中華隊已經選出60人名單，總教練曾豪駒坦言投手名單最令人困擾，而味全龍年輕強投徐若熙是重要戰力，但近期傳疲勞球團安排提前「關機」，可能無法參加12強賽，曾豪駒坦言，「戰力受損。」

徐若熙今年投球局數達到82.1局，已創下個人生涯新高，他日前受訪坦言想打12強，但身體也有疲勞狀況。對此，曾豪駒表示，「目前還在觀察，如果若熙不能進入最後名單，對中華隊戰力受損，不過相信還有其他選手，可以代表台灣出賽。」

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旅外投手也是重要戰力，曾豪駒提到，劉致榮已經出傷兵名單，之後會繼續觀察出賽狀況，跟他見面時，他表達有意願參賽。日職左投王彥程之前有受傷，持續追蹤。

在決定60人名單時，投手選擇最為困擾，曾豪駒說，「投手戰力最重要，這部分我們也希望在正選名單中，能組成最佳陣容，打出好成績」

情蒐小組持續進行任務，中職秘書長楊清瓏表示，「無論是出國觀看比賽，還是在中職觀察國內選手，都在持續進行中。」至於中華隊教練團組成，曾豪駒透露，「目前有在規劃，最終名單確認時，會一並公佈，從中職的教練選出人選。」

▲味全龍隊投手徐若熙。（圖／味全龍隊提供）