「手套」培頓找到新工作！將執教加州聯盟阿拉米達學院

▲傳奇球星「手套」培頓。（圖／達志影像／美聯社）

記者簡名杉／綜合報導

NBA傳奇球星「手套」培頓(Gary Payton)近年開始將重心轉移到教練領域，先前曾於NAIA層級的奧克蘭林肯大學(Lincoln University)執教三個賽季，並在近年來都擔任「Big3聯賽」的球隊主帥，更拿下本季年度最佳教練殊榮，日前他找到新工作，新賽季他將到加州聯盟的阿拉米達學院(College of Alameda)男籃隊執教，持續培育大學男籃幼苗。

現年56歲的培頓是美國奈史密斯名人堂成員之一，17年的NBA生涯共9度入選全明星賽，9次入選年度最佳隊伍、9次獲選年度最佳防守隊伍，他還是史上第一位獲得年度最佳防守球員的控球後衛，生涯1335場出賽、場均35.3分鐘上場時間，能拿下16.3分、3.9籃板、6.7助攻、1.8抄截成績。

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培頓退休之後曾擔任電視解說球評，於2017年開始走上執教之路，開始擔任「Big3聯賽」的球隊總教練，並在今年帶領「Bivouac」拿下冠軍，同時榮獲年度最佳教練。

先前培頓曾於NAIA層級的奧克蘭林肯大學(Lincoln University)執教三個賽季，新賽季將轉任加州聯盟的阿拉米達學院(College of Alameda)男籃總教練，這支球隊上賽季於加州社區學院體育總會(CCCAA)僅打出7勝21敗戰績。

阿拉米達學院的體育總監沃恩(Ramaundo Vaughn)強調，培頓就是該校男籃主帥的最佳選擇，「培頓一直都是位領袖和勝利者，在面試過程中，他提到了讓我們的學生運動員參與社區服務，回饋社會，我們知道他會要求我們的運動員在球場上、課堂上與社區中都必須負起責任。」

沃恩補充，「他帶來的能量、熱情以及他對故鄉東灣的真摯熱愛絕對無與倫比，我們知道不能錯過這個讓我們的球員向這位NBA的偉大球員和奧運金牌得主學習的機會。」