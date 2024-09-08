快訊／健力「國民學姊」林資惠壓軸登場　第6屆帕運第7名作收

▲巴黎帕運健力好手林資惠。（圖／記者簡名杉攝）

記者簡名杉／綜合報導

巴黎帕運進入尾聲，台灣時間8日下午中華代表隊迎接本屆比賽最後一項賽事，由第六度站上帕運舞台的「國民學姊」林資惠於女子健力86公斤級賽事登場，最終她三把試舉成功兩次，舉出105公斤成績，以第7名作收。

現年42歲的林資惠，9個月大的時候就罹患小兒麻痺，導致雙腳不良於行，高中接觸健力之後，逐漸開始展露頭角，從2000年的雪梨帕運開始，她已經參加過雪梨、雅典、北京、倫敦、里約等五屆帕運，加上今年的巴黎帕運，共六度站上帕運舞台，而她曾在雅典、北京兩屆帕運奪下女子75公斤健力金牌，倫敦、里約兩屆帕運則各拿下銅牌。

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近年遭遇傷勢的她，於去年杭州亞帕運付出，也拿下第五名佳績，他在帕運前透露受傷是因為長時間的訓練導致身體代償，在跟新的防護員合作之後，已經慢慢調整過來，也開始往好的方向走。

巴黎帕運壓軸登場的林資惠，臉上掛著招牌笑容登上賽場，第一把試舉，她輕鬆舉起95公斤，第二把試舉嘗試105公斤，林資惠也成功過關，但第三把試舉挑戰113公斤，林資惠沒能成功舉起，最終以105公斤作收、排在第7名。

而本場比賽的戰況有如雲霄飛車，中國選手鄭飛飛在三把試舉完以155公斤居首，巴西好手梅德蘿絲(Tayana Medeiros)則以147公斤居次，但兩人都選擇進行第四把試舉挑戰帕運紀錄，但鄭飛飛第四把試舉失敗，梅德蘿絲則成功舉起156公斤，不僅締造帕運新紀錄，更逆襲成功摘金。