威廉波特亞軍龜山國小受邀開球　U18黃天賜接捕有獨特意義

▲威廉波特龜山小將賴承希(左)開球後與學長黃天賜(右)合影。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

2024亞洲U18青棒錦標賽今(7)日賽前邀請到，今年四度挑戰威廉波特世界賽的桃園市龜山國小到場參與開球儀式，原本大會安排總教練李政達開球，但李教練則是將開球機會交由這次在威廉波特主戰投手賴承希，讓他提早在U18的賽場上為中華隊開出勝利的一球，而後攻的中華隊則是安排陣中先發游擊手同時也是龜山國小畢業校友黃天賜接捕，象徵學弟為學長鼓勵。

龜山國小四次代表台灣前往美國威廉波特參加由世界少棒聯盟(LLB)舉辦的少棒組世界賽(Little League World Series, LLWS)，共獲得兩次亞軍(2009、2024)、一次季軍(2023，並於該年度首次獲得最佳運動精神獎)，能夠有如此優異成績，辛苦的教練團居功厥偉，中華棒協及台灣世界少棒聯盟(TLLB)特別邀請李政達教練及龜山國小於中菲賽前為賽事開球，感謝李教練長期在基層耕耘，同時也希望透過龜山世界組冠軍的加持，為中華隊加油，稱霸亞洲。

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台灣世界少棒聯盟理事長黃英華也特別準備了五萬元的加菜金，致贈給龜山國小，提供給球隊後續作為採購訓練器材及營養品給選手使用，而龜山國小同時也回贈今年參賽全隊簽名球給黃理事長，供TLLB收藏。

本屆U18中華隊代表隊黃天賜及邱立璿都是龜山國小李政達教練帶出來的得意門生，賽前龜山國小的小學弟也到場，特別為兩位學長加油鼓勵，希望能夠在賽事中有好的表現，中華隊也特別在賽前安排先發游擊手黃天賜來接學弟的球，希望將好運及好表現帶給學長，也希望中華隊能夠一舉奪冠。

