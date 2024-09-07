與台北羽第5冠擦肩而過　周天成嘆可惜：戚又仁表現比我好

記者簡名杉／綜合報導

「台灣羽球一哥」周天成今(7)日與戚又仁在超級300系列的台北羽球公開賽男單賽事大戰三回合，以21比19拿下首局的周天成，卻以11比21、17比21連丟兩局，遭到戚又仁淘汰，無緣在本屆賽事拿下生涯台北羽第五冠，周天成賽後坦言自己沒有佔好位置，狀況確實不是特別好，也認為沒拿下第五冠確實有點可惜，自己也有展現出最好的態度，可惜對方表現比他好。

▲台灣羽球一哥周天成。（圖／路透）

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去年周天成在台北羽止步16強，今年則以4強作收，他點出今天的4強賽戚又仁的網前控制比較好，給了對方太多進攻機會，也強調學弟打得很好，「他確實有衝擊到我，這次自己沒有佔好這個位置，狀況不是特別好。」

沒有在這一屆賽事拿下第五冠，周天成坦言可惜，強調自己也有展現出最好的態度，可惜對方表現比他好，而他透露自己以前常跟戚又仁一起訓練，兩人都對對方的球路很熟悉，很多球都被他看住，所以期盼自己的打法要有更多變化。

近年台灣羽壇許多學弟都漸漸冒出頭，周天成說，「現在很多學弟都變強了，自己在自身的技術方面要進步的更多，才有更多機會可獲勝。」

▲戚又仁進軍台北羽球公開賽決賽。（圖／記者簡名杉攝）

生涯首次擊敗周天成的戚又仁，則坦言感覺十分特別，「從以前就看學長在國際上打出很多很好的成績，他一直都是學習的對象，所以每次都要盡力從他的身上學到一些東西，希望可以把他變成自己的東西去發揮。」

此役全場幾乎都在幫周天成加油，明明在主場台灣比賽，卻打出「客場」的感覺，戚又仁笑說，「從以前到現在學長粉絲的關注都比較多，所以也不會想太多，一樣把自己場上該做的做好，賽前也有做一些心理建設，盡量不要被外在的因素影響。」