運動雲

>

快訊／U18中華9比0勝菲律賓　能否打冠軍戰看日韓戰結果

▲▼2024U18亞青中華隊。（圖／記者李毓康攝）

▲2024U18亞青中華隊。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

U18亞青7日進行超級循環賽最後一戰，中華隊對戰菲律賓，2局下灌進5分，3局下添加1分，4局下再以4支安打攻下大局，最終以9比0獲勝，能否晉級冠軍戰得看日韓戰結果。

中華隊派出下勾投手陳世展先發，1局上演出3上3下包含2K。1局下中華隊進攻，全紹凱獲得保送，利用暴投上二壘，不過留下殘壘。陳世展2局上兩出局後被敲安打，隨後穩住陣腳製造滾地球。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中華隊2局下進攻，張育豪選到保送，蔡琞傑執行短打，靠三壘手傳球失誤，一口氣跑回本壘得分，蔡琞傑也趁機衝上三壘。張趙紘觸身球保送，曾聖安掃出二壘安打進帳1分，劉承佑補上安打，添加2分，拉開至4比0。全紹凱利用失誤上壘，但被夾殺在一、二壘之間，劉承佑趁傳跑回1分。

中華隊3局下進攻，第四棒曾偉喆掃出二壘安打，本屆賽事首安出爐，蔡琞傑選到保送，張趙紘滾地球進帳1分，黃天賜、曾聖安連續保送，劉承佑高飛球，沒有繼續進帳分數，以6比0領先。陳世展4局上被敲安打後，回穩連解決3人。

中華隊4局下靠全紹凱掃出二壘安打開路，柯敬賢、曾偉喆都擊出安打帶回2分，兩出局後張趙紘掃安打進帳1分，拉開至9比0。中華隊5局與6局都留下得點圈殘壘，最終就以9比0獲勝。

陳世展用了42球，包含31顆好球，主投4局，被敲2安打，奪5次三振，張宥謙5局接替，連3局壓制無失分。中華隊全場10安打，曾偉喆3安打猛打賞，貢獻1打點、1得分，全紹凱、蔡琞傑都敲2安打，貢獻1得分。

中華隊擊敗菲律賓後，得看日本與韓國對戰結果，決定冠軍戰組合。若日本勝韓國，由中華隊與日本隊進冠軍戰，若韓國擊敗日本，必須比較對戰TQB（對戰優質率）。


 

關鍵字： U18亞青中華隊超級循環賽陳世展劉承佑

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／日本0比1不敵韓國戰績互咬　台、日睽違8年爭冠

快訊／日本0比1不敵韓國戰績互咬　台、日睽違8年爭冠

徐若熙年度局數快用光　季後賽、12強難參戰

徐若熙年度局數快用光　季後賽、12強難參戰

陳品宏、黃仲翔好投亮點！劉俊緯開轟白搭　U23中華隊5比7不敵荷蘭

陳品宏、黃仲翔好投亮點！劉俊緯開轟白搭　U23中華隊5比7不敵荷蘭

大谷翔平45-45第一人重奪全壘打、打點雙冠　道奇1比3敗給守護者　

大谷翔平45-45第一人重奪全壘打、打點雙冠　道奇1比3敗給守護者　

快訊／U18中華9比0勝菲律賓　能否打冠軍戰看日韓戰結果

快訊／U18中華9比0勝菲律賓　能否打冠軍戰看日韓戰結果

王建民看好的二指新秀！U23伍立辰今先發抗荷　中華隊拚首勝迎戰左投

王建民看好的二指新秀！U23伍立辰今先發抗荷　中華隊拚首勝迎戰左投

兄弟10局再見保送勝統一　張育成開轟助富邦中止6連敗

兄弟10局再見保送勝統一　張育成開轟助富邦中止6連敗

守護者教頭回憶與大谷翔平的最後對決：他竟向我道歉

守護者教頭回憶與大谷翔平的最後對決：他竟向我道歉

快訊／戚又仁上演大逆轉！擊退周天成進軍台北羽男單決賽

快訊／戚又仁上演大逆轉！擊退周天成進軍台北羽男單決賽

湖人簽回21歲體能怪物　他差點囊括NBA季中賽、總決賽雙冠

湖人簽回21歲體能怪物　他差點囊括NBA季中賽、總決賽雙冠

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

熱門新聞

快訊／日本0比1不敵韓國戰績互咬　台、日睽違8年爭冠

徐若熙年度局數快用光　季後賽、12強難參戰

陳品宏、黃仲翔好投亮點！劉俊緯開轟白搭　U23中華隊5比7不敵荷蘭

大谷翔平45-45第一人重奪全壘打、打點雙冠　道奇1比3敗給守護者　

快訊／U18中華9比0勝菲律賓　能否打冠軍戰看日韓戰結果

王建民看好的二指新秀！U23伍立辰今先發抗荷　中華隊拚首勝迎戰左投

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／台、日睽違8年爭冠

2徐若熙局數快光　季後賽、12強難

3U23中華隊不敵荷蘭　劉俊緯開轟白搭

4大谷翔平45-45第一人重奪雙冠！

5快訊／U18中華9比0勝菲律賓

最新新聞

1U18亞青冠軍戰陽念希銜命抗日

2許基宏開轟3打點　台鋼完封富邦

3訝異徐若熙丟6分　魔神樂剋龍勝

4U23中華隊不敵荷蘭　劉俊緯開轟白搭

5郭天信接球「彈跳」　古久保疑問

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

台北賽最後一舞意外止步16強　王齊麟賽後自責沒守護李洋！

U18中華隊0比1惜敗日本！　4局「妨礙守備」瓦解滿壘攻勢

生涯最終戰交手戴資穎　楊育綺淚灑球場無憾！

雪乳炸出流量！味全龍橫掃主客場4連勝　下半季助攻神秘力量曝

吉力吉撈鞏冠「大難不死」敲致勝安　葉總：金鋒應該有感覺

林依晨「我是成都人」後首露面　吐心聲：請大家理解

陸業者推新自動炒菜機　加麵到完成13秒上菜

許光漢結訓！拎包鞠躬問候　盼低調度過「謝謝關心」

好奇心臭死象海豹？　猛聞人類腳底→秒滾下山

蹦闆「賭一口氣」對打統神少賺千萬　「打輸就隱退」：不像他講了都不做！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366