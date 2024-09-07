快訊／U18中華9比0勝菲律賓　能否打冠軍戰看日韓戰結果

▲2024U18亞青中華隊。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

U18亞青7日進行超級循環賽最後一戰，中華隊對戰菲律賓，2局下灌進5分，3局下添加1分，4局下再以4支安打攻下大局，最終以9比0獲勝，能否晉級冠軍戰得看日韓戰結果。

中華隊派出下勾投手陳世展先發，1局上演出3上3下包含2K。1局下中華隊進攻，全紹凱獲得保送，利用暴投上二壘，不過留下殘壘。陳世展2局上兩出局後被敲安打，隨後穩住陣腳製造滾地球。

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中華隊2局下進攻，張育豪選到保送，蔡琞傑執行短打，靠三壘手傳球失誤，一口氣跑回本壘得分，蔡琞傑也趁機衝上三壘。張趙紘觸身球保送，曾聖安掃出二壘安打進帳1分，劉承佑補上安打，添加2分，拉開至4比0。全紹凱利用失誤上壘，但被夾殺在一、二壘之間，劉承佑趁傳跑回1分。

中華隊3局下進攻，第四棒曾偉喆掃出二壘安打，本屆賽事首安出爐，蔡琞傑選到保送，張趙紘滾地球進帳1分，黃天賜、曾聖安連續保送，劉承佑高飛球，沒有繼續進帳分數，以6比0領先。陳世展4局上被敲安打後，回穩連解決3人。

中華隊4局下靠全紹凱掃出二壘安打開路，柯敬賢、曾偉喆都擊出安打帶回2分，兩出局後張趙紘掃安打進帳1分，拉開至9比0。中華隊5局與6局都留下得點圈殘壘，最終就以9比0獲勝。

陳世展用了42球，包含31顆好球，主投4局，被敲2安打，奪5次三振，張宥謙5局接替，連3局壓制無失分。中華隊全場10安打，曾偉喆3安打猛打賞，貢獻1打點、1得分，全紹凱、蔡琞傑都敲2安打，貢獻1得分。

中華隊擊敗菲律賓後，得看日本與韓國對戰結果，決定冠軍戰組合。若日本勝韓國，由中華隊與日本隊進冠軍戰，若韓國擊敗日本，必須比較對戰TQB（對戰優質率）。





