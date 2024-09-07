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奧運後首戰！林昀儒居WTT冠軍賽第5種子　鄭怡靜首輪內戰簡彤娟

記者游郁香／綜合報導

台灣桌球一哥林昀儒在巴黎奧運身兼3項，最終皆止步8強，下周他將迎來奧運後首場賽事，前進澳門參加WTT冠軍賽，他位列男單第5種子，首輪對手是世界第24的31歲丹麥一哥格羅特(Jonathan Groth)，一姐鄭怡靜則為女單第7種子，首戰就要上演「台灣內戰」，對上22歲小將簡彤娟。

▲▼中華男團林昀儒。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣桌球一哥林昀儒。（圖／達志影像／美聯社）

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林昀儒本周世界排名下滑了2個名次退居第9，9日開打的WTT冠軍賽澳門站將是他奧運後的首場賽事，今(7)日籤表已經出爐，「小林同學」榮膺男單第5種子，32強的對手是世界第24的丹麥一哥格羅特，兩人今年曾在仁川冠軍賽首輪交手，當時「小林同學」以直落3勝出。

若首輪順利過關，林昀儒16強賽要對上世界第23瑞典好手卡爾伯格(Anton Kallberg)與「非洲天王」阿魯納(Quadri Aruna)之間的勝方。

▲▼台灣桌球「沈默殺手」林昀儒男單8強賽對上地主第3種子勒布朗（Felix Lebrun），最終以3比4惜敗。（圖／路透）

▲台灣桌球一哥林昀儒。（圖／路透）

本周世界排名持平第32的「柚子同學」高承睿，結束首次的奧運之旅後，已經參加了2站賽事，在WTT祕魯利馬挑戰賽意外首輪敗北，本周打進WTT阿拉木圖挑戰賽男單8強，可惜以2比3遭世界第49的日本選手宇田幸矢逆轉落敗，沒能挺進4強。

▲▼莊智淵與林昀儒、高承睿組成的中華桌球男團挺進8強。（圖／路透）

▲「柚子同學」高承睿。（圖／路透）

高承睿在澳門冠軍賽首輪則要交手世界第22的南韓名將安宰賢，兩人生涯曾交手過兩次，都由安宰賢取勝。「柚子同學」如果能扳倒安宰賢，16強賽的對手將是世界第7的中國好手林高遠或世界第18的埃及一哥阿薩爾(Omar Assar‎)。

目前名列世界第10的台灣一姐鄭怡靜，女單首戰就要上演「台灣內戰」，對戰巴黎奧運隊友、22歲新星簡彤娟，展開兩人國際賽首次對決。

▲▼一姐鄭怡靜領軍的中華隊桌球女團，雖然第1點雙打陳思羽、簡彤娟在開賽時打出氣勢，最後卻仍以0比3敗給中國，止步8強。（圖／路透）

▲▼台灣一姐鄭怡靜（上）將在WTT澳門冠軍賽首輪與小將簡彤娟（下）展開寶島內戰。（圖／路透）

▲▼一姐鄭怡靜領軍的中華隊桌球女團，雖然第1點雙打陳思羽、簡彤娟在開賽時打出氣勢，最後卻仍以0比3敗給中國，止步8強。（圖／路透）

關鍵字： 桌球WTT澳門冠軍賽林昀儒高承睿鄭怡靜

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