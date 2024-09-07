李洋告別職業生涯　台北羽決賽後將為他舉辦引退儀式

▲「麟洋配」李洋將在台北羽決賽後舉辦引退儀式。（圖／台北羽球公開賽提供）

記者簡名杉／綜合報導

黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟於台北羽球公開賽16強止步，這也是宣布引退的李洋，生涯最後一屆台北羽球公開賽，主辦單位以及經紀公司將於明(8)日的台北羽球公開賽決賽頒獎過後，為他舉行引退儀式，祝福這位締造奧運羽球男雙二連霸的「台灣之光」退役愉快。

原計劃在2024年巴黎奧運會後退役的李洋，因為受到廣大球迷的期盼和多方慰留，最終決定將他的職業選手終點「戰」留在台北，這片土地見證了他從青澀少年到奧運金牌的蛻變歷程，台灣是培養並成就李洋的地方，家鄉的球迷給了他最大的支持和力量，李洋也感謝大家對他的支持，認為能在台灣主場完成職業選手的最後一場國際賽事，是他羽球生涯最有意義的事。

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​李洋說，「原本是把巴黎奧運設定為我羽球生涯的最終戰，但我深深感謝台灣球迷的支持與期待，我想最適合當告別戰的地方，應該是這片培育我的地方。」為回饋成千上萬的現場球迷，8日台北羽球公開賽最後一場決賽賽事頒獎典禮後，將舉辦告別李洋職業選手生涯的感恩活動，邀請各階段的教練、一起並肩作戰的搭檔及團隊、一直在身後默默支持的家人好友們及所有喜愛他的球迷粉絲們，一起陪伴李洋在家鄉的賽場上為他的職業選手生涯畫下完美句點。

結束選手生涯後，李洋將轉型為一名副教授級專技人員，至國立體育大學任教，致力於將自己多年的競技經驗與智慧傳承下去，他指出，「感謝羽球讓我得到許多人的關愛與支持，未來我將把我的專業知識與運動熱情投入到教育事業中，期待有更多的選手在國際場上發光發熱，為台灣的體育發展貢獻一份力量，讓世界看到台灣！」

「麟洋配」因巴黎奧運金牌得以保送世界羽聯的年終賽，目前計畫會前往參賽，但年終賽前李洋將不再參加其他國際賽事，並將台北公開賽當作自己的職業選手告別賽，李洋特別將時間留給到場的觀眾，讓到場的觀眾能夠再次回顧李洋精彩的羽球生涯，和大家分享他所有感動及感恩的時刻，留下最溫暖並深刻的印象。