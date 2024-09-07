原定與教練結婚因晉級喊卡　烏克蘭選手喜奪美網女雙冠軍

▲烏克蘭女將克奇諾因美網晉級而取消婚禮，喜奪女雙冠軍。（圖／路透）

文／中央社

烏克蘭女網選手克奇諾（Lyudmyla Kichenok）兩天前才取消婚禮，今天就與拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）聯手贏得美國網球公開賽女雙冠軍。

克奇諾與奧斯塔朋科以6比4、6比3直落二橫掃法國選手美拉德諾維奇（Kristina Mladenovic）與中國女將張帥，抱回兩人搭檔後首座大滿貫賽獎盃。

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法新社報導，現年32歲的克奇諾本來計劃4日與男友赫馬爾斯基（Stas Khmarsky）結婚，赫馬爾斯基也是奧斯塔朋科的教練，但這個大會第7種子組合後來闖進冠軍賽，代表克奇諾的婚禮必須暫時喊卡。

▲烏克蘭女將克奇諾（右）。（圖／路透）

克奇諾說：「我和男友本來要在4日結婚，但婚禮沒有辦成。我們的確安排了婚禮，但我當時在打4強賽。」

路透社報導，這是前法國公開賽女單冠軍奧斯塔朋科與克奇諾首度在大滿貫賽贏得女雙冠軍，她們在今年澳洲公開賽也聯手挺進決賽。

奧斯塔朋科在場上領獎時說：「我們真的是很棒的團隊，我覺得這兩個禮拜過得很精采。我們沒有想太多，只是每一場比賽都打得愈來愈好，我們沒有丟掉任何一盤，這真的是很棒的賽事。」

▲烏克蘭女將克奇諾（右）。（圖／路透）