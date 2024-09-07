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快訊／NBA冠軍前鋒米勒加盟台北戰神　2度來台喊話就是要來贏球

▲▼2019年NBA冠軍前鋒米勒加盟台北戰神。（圖／台北戰神提供）

▲2019年NBA冠軍前鋒米勒加盟台北戰神。（圖／台北戰神提供）

記者游郁香／綜合報導

台北台新戰神今(7)日宣布2019年NBA冠軍前鋒米勒(Malcolm Miller)加盟，現年31歲的米勒在暴龍效力3個賽季，也曾到德甲聯賽、義大利、波多黎各及法國等地征戰，2022-23賽季短暫加入PLG夢想家，具備豐富的賽場經驗。

201公分的米勒是2019年NBA多倫多暴龍隊史首冠班底成員，他在NBA共出賽53場例行賽，三分球命中率達到40.6%。戰神總教練許皓程看重他的外線身手以及213公分的臂展，能在防守端帶給對手壓力，「整體來看米勒具備3號的活動性，也有4號的防守力，球風也相當無私，是一名攻守俱佳的團隊型球員。」

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過去效力PLG夢想家期間，米勒出賽5場繳出場均17.8分、10.6籃板、2助攻，再次來到台灣征戰，他興奮表示，「對台灣的印象很好，球迷都相當熱情，很感謝台新讓我有機會能再次來台灣打球。」

他也耳聞戰神團隊的好評，迫不及待要與隊友們並肩作戰，他霸氣喊話，「就是要來贏球的！」對於能再次與錢肯尼當隊友，米勒相當開心，「Kenny是相當棒的朋友與隊友，離台後仍有保持聯繫，我們都是好勝的人，真的相當期待，能同場展現拚勁為團隊拿下勝利。」

戰神新賽季4名洋將陣容抵定，奧利佛、塞瑟夫本周加入團隊訓練，牧倫斯與米勒也將於9月10日飛抵台灣，總經理林祐廷表示，「今年戰力補強上，皆以團隊型球員為主要考量，建構屬於戰神的團隊球風，期待新賽季百分百戰力展現，走在邁向冠軍的路上。」

9月份與韓國職籃KBL球隊對戰的4場比賽，4名洋將也將輪番上陣測試全新土洋磨合的陣容，為新賽季做足準備，找出勝利方程式。 

關鍵字： TPBL台北戰神米勒Malcolm Miller

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