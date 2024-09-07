陷禁藥風波冠軍中鋒1年約回歸騎士　英格雷缺席鵜鶘訓練營引關注

▲騎士中鋒湯普森。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

騎士隊史首冠成員湯普森(Tristan Thompson)上季被驗出兩種禁藥成分，因此被禁賽25場，他近幾年已從先發主力變成替補球員，但他擁有寶貴的經驗，克里夫蘭決定開出1年合約留下他。另外，合約將進入最後一年的「小KD」英格雷(Brandon Ingram)，最近缺席了鵜鶘的迷你訓練營，他的未來動向再次引發關注。

33歲的湯普森上季重返老東家騎士，擔任內線主要輪替球員，卻在今年1月被驗出兩種禁藥成分而被禁賽25場，直到3月17日才得以回歸。他兩輪季後賽打了10場，場均上場8.7分鐘，能得1.5分、2籃板和1助攻。

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根據《ESPN》的最新消息，湯普森已經與騎士達成1年合約協議，他13年的NBA生涯有10季都在克里夫蘭度過。騎士2015到2018連4年打進總冠軍賽，湯普森是當時陣中的主力，也是2016年隊史首冠的重要功臣之一，他在該年總冠軍賽繳出場均10.3分、10.1籃板。

▲騎士中鋒湯普森。（圖／CFP）

另外，身上的5年合約即將在下季到期的「小KD」英格雷，最近傳出缺席鵜鶘的迷你訓練營，全隊僅他和代表德國參加巴黎奧運的中鋒泰斯(Daniel Theis)沒參加，泰斯正在休假，英格雷跳過團隊的自主訓練營則是「原因不明」。

《The Athletic》記者吉洛里(William Guillory)指出，英格雷過去幾年都是鵜鶘自主訓練營的主導者之一，他這次缺席反映了在紐奧良的未來處於不確定的狀態。鵜鶘不願開出4年頂薪留人，嘗試將英格雷交易出去，無奈市場上沒什麼球隊對他有興趣。

英格雷現在陷入和公牛「灌籃王」拉文(Zach LaVine)一樣的困境，雖是全明星等級的得分手，卻被認為「不足以帶來勝利」。

▲鵜鶘球星英格雷。（圖／達志影像／美聯社）