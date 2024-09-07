湖人成唯一沒網羅自由球員隊伍　2月報銷側翼大將恐趕不上訓練營

▲湖人范德比爾特。（圖／CFP，下同）

記者游郁香／綜合報導

湖人是這個休賽季唯一「沒網羅」任何自由球員的隊伍，如何提升現有陣容的化學效應，成了新任菜鳥主帥瑞迪克(JJ Redick)的課題。原本紫金大軍新賽季將迎回今年2月因傷報銷的側翼大將范德比爾特(Jarred Vanderbilt)，但據《Spectrum SportsNet》的消息，他恐趕不上訓練營，甚至熱身賽也無法打。

湖人在2023年季中交易截止前，透過一筆3方交易網羅25歲的側翼大將范德比爾特，儘管他在進攻端的數據不亮眼，但他在防守端和籃板上的貢獻，遠勝洛城其他角色球員，他能防守多個位置，是洛城最全能的「大鎖」之一，他在2022-23賽季末表現強勢，幫助球隊一路挺進西區冠軍賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過范德比爾特上季深受傷病困擾，整季只打了29場比賽，季初受左腳跟傷勢困擾，直到去年12月才回歸，未料2月初作客綠衫軍一役又倒下，他防守過程中在「無碰撞」的情況下傷到右腳， 之後就沒再上場過，他在季後賽首輪曾回到「可上場」名單上，但未能獲得上場時間。

《Spectrum SportsNet》記者布雷斯納漢(Mike Bresnahan)近日在播客節目中披露，范德比爾特可能因腳傷錯過訓練營，「Vando的情況會很有趣。我不確定他是否準備好參加訓練營，甚至是季前熱身賽。」

「他選擇不在季中進行手術，他在2月份受傷的，所以我們要看看他是否準備好回歸。我沒有太多的詳情，但我不確定他能否準備好參加訓練營。例行賽是另一回事，希望他到那時能準備好。」