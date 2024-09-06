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U23韓國首戰派18歲左投對台灣　韓媒盼誕生下一位「30、30怪物」

▲▼Ｕ23韓國隊。（圖／韓國棒協官網）

▲Ｕ23韓國隊。（圖／韓國棒協官網）

記者楊舒帆／綜合報導

U23世界盃於6日開打，中華隊下午2點30分首戰對手是上屆亞軍韓國隊，他們將派出18歲左投金泰賢（音譯）掛帥主投，中華隊則由剛加盟桃猿一年的23歲投手曾家輝先發。

金泰賢2005年11月16日出生，目前還在就讀光州第一高中三年級（韓國學制），因超齡而直接跳級打U23世界盃。根據namu維基介紹，是一名控球能力不錯的左投，三振量多，轉速最高可達到2600轉，球速最快147公里，平均135公里左右。與兩位同屆U18亞青對中華隊的左投丁炫瑀、裵璨昇相比，球速還有一段落差，不過仍是選秀前段順位的候補人選。

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壇國大學內野手林尚宇參加過棒球實境秀《出球制勝》，攻守表現平均，腳程有優勢可以發揮壘間破壞力。

韓國隊由16位韓職選手及8位大學選手組成，陣中不少韓職新星。韓媒《Single List》指出，今年在起亞虎爆炸性發展的新人金倒永，就曾在2021年參加過U23世界盃。

經歷過國際賽讓金倒永職棒生涯快速成長，今年締造最年輕、最少出賽的「30轟、30盜」，史上首次單月「10轟、10盜」等紀錄。當年他在Ｕ23世界盃17打數6支安打、7次保送，打擊率.353，韓華新星文東珠也在該屆參賽名單中，韓媒期待本屆參賽的24名選手中，也能誕生出未來新星。

事實上，2022年來台參加過U23世界盃的尹東熙（樂天巨人）、孫晟賓（樂天巨人）、高永宇（Kiwoom英雄）等，都陸續獲得韓職一軍出賽機會。

關鍵字： U23世界盃中華隊韓國隊棒球新秀

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