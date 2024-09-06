近3戰狂失17分！　赫曼表現不佳遭海盜DFA

▲赫曼（Domingo Germán）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

海盜今（6日）宣布將投手赫曼（Domingo Germán）指定讓渡（DFA），他曾在去年投出完全比賽，但本季表現並不理想，近3戰更狂失17分。

赫曼本季為海盜出賽7場（2場先發），繳出0勝1敗、防禦率高達7.84。赫曼具有7年大聯盟資歷，生涯拿下31勝29敗，防禦率4.54，曾於2017至2023年效力洋基。

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32歲的赫曼曾在2020年季末爆出家暴醜聞，遭禁賽81場；2023年5月17日也曾在比賽中使用外部物質被驅逐出場，並遭禁賽10場，當時的裁判長霍伊（James Hoye）曾表示，「這是我感覺到最黏的手。」同年6月29日，赫曼投出大聯盟史上第24場完全比賽。同時，他也在2023年8月3日住院治療長期酗酒問題，並被放入「限制名單」，球季宣布提前結束。

本季赫曼與海盜簽下小聯盟合約，並在8月10日回到大聯盟，本季首戰主投4局失2分，送出3次三振。不過他近3戰堪稱「核爆」，8.2局狂失17分，赫曼更成為昨天小熊「接力無安打比賽」苦主，先發僅投3局便被擊出7支安打，失7分，其中6分為自責分。

海盜今天也從老虎讓渡名單簽下溫茲（Joey Wentz）填補赫曼的空缺，他對加盟海盜感到非常興奮，「能來這裡讓我感到非常興奮，過去幾天我一直在等待會發生什麼，當我接到海盜的電話時，我非常激動。我之前跟他們對決過3到4場，現在能成為這支球隊的一員，真的很興奮。」