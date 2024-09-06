盼「定格在有笑容的那一幕」　李洋感性道別：羽球路未完待續

▲「麟洋配」台北公開賽最後一舞。（圖／台北羽球公開賽提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

在巴黎完成奧運金牌2連霸壯舉的「麟洋配」，本周在超級300系列台北公開賽重新合體，卻意外在16強就爆冷出局。李洋打完在台灣的最後一戰，儘管無法以站上頒獎台的方式畫下句點，他仍然很開心在家鄉與球迷見面，他強調自己的羽球路「未完待續」，希望球場上就定格在「有笑容」的那一幕就好。

2018年9月才正式搭檔的李洋與王齊麟，今夏完成史無前例的奧運羽球男雙2連霸，由於李洋即將退休轉任教職，今年的台北賽是「麟洋配」最後一次在家鄉賽場上合體，兩人榮膺頭號種子，尋求賽史首冠，未料16強賽在「台灣內戰」中遭楊博涵、劉廣珩逆轉而爆冷出局。

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李洋賽後感性發文，「謝謝所有球迷們的支持，很可惜沒能在職業選手生涯結束前的最後一戰站上頒獎台。但競技賽事就是如此，即使盡了力也未必能如願，很開心能在自己的家鄉自己的主場再次和大家見面。」

李洋強調退休後也不會遠離羽球，只是以另一種方式來延續羽球生涯，「雖然在今日告別職業選手的生涯，但我不會離開羽球場的，將來我更希望能盡一己之力，傳承交棒給台灣更多優秀的年輕選手們，以不同的身份去延續我的羽球生命、延續我對羽球的熱愛。謝謝所有一路栽培我、支持我、幫助我和陪伴我的所有人，李洋的羽球路未完，待續。」

他也貼出兩張「麟洋配」在台北賽賽場上微笑的照片，「球場上，就定格在有笑容的那一幕就好。」