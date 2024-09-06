林昱珉6.2局失2分優質先發　林振瑋飆速156

▲響尾蛇隊林昱珉 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

響尾蛇2A林昱珉6日（台灣時間）繳出6.2局失2分的優質先發，為本季第3次；海盜2A陳柏毓先發3局失2分；紅雀1A林振瑋先發5局挨轟失2分，最快球速96.8英里（約156公里）。

林昱珉前兩局順利壓制運動家2A，3局下兩出局後遭到Denzel Clarke陽春砲。7局下連續被敲安打，先回穩飆三振，但被敲出高飛犧牲打，對方進帳追平分後退場休息。最終響尾蛇2A以5比4獲勝，林昱珉無關勝敗。林昱珉用96球投6.2局，被敲5安打，包含1轟，奪6次三振，失2分皆為責失，防禦率4.36。

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海盜2A陳柏毓先發對戰洛磯2A，2局下遭到Kyle Datres轟兩分砲，投完3局就退場。他用了50球，其中包含31顆好球，挨3支安打，包含1支全壘打，有1次保送，失2分，防禦率4.12。鄭宗哲同場3打數無安打，選到1保送上壘，打擊率.209。

紅雀1A林振瑋前4局順利壓制馬林魚1A，其中包含兩局3上3下。直到5局下被接連擊出3安打掉2分，讓對手超前，不過隊友火力反撲成功，仍以4比2逆轉勝。林振瑋逃過敗投，先發5局，用了61球，被敲5支安打，奪3次三振，失2分，防禦率2.79。