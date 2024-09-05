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夢想家仙台交流賽吞敗　主帥不擔心：很棒的學習機會

▲夢想家國際交流賽不敵仙台89ERS。（圖／夢想家提供）

▲夢想家國際交流賽不敵仙台89ERS。（圖／夢想家提供）

記者簡名杉／綜合報導

福爾摩沙夢想家與仙台89ERS的國際交流賽，今(5)日在台灣時間晚間於日本仙台市體育館正式開打，主辦方仙台89ERS於現場打造台灣日活動，讓現場球迷邊欣賞來自不同國家職業球隊的競賽，也能一邊享用台灣小吃，賽事方面，夢想家受限主隊的壓迫防守，在全員皆登場以戰養戰的狀況下以68比90吞下敗仗。

比賽開局夢想家打出強勢節奏，由林俊吉的三分球開啟一波9比0的攻勢，讓夢想家首節以22比16取得6分領先。然而次節夢想家進攻當機讓主隊超前比分。暫停後隊長簡浩上場連拿5分，幫助球隊找回節奏。攻守回穩的夢想家將比分追至40比40平手進入中場。

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▲夢想家國際交流賽不敵仙台89ERS。（圖／夢想家提供）

▲夢想家國際交流賽不敵仙台89ERS。（圖／夢想家提供）

下半場開始節奏仍被主隊掌握，夢想家半節僅靠馬建豪跟揚科維奇(Stefan Jankovic)拿下3分，被打出一波14比3的攻勢陷入落後，也迫使主帥皮爾曼(Jamie Pearlman)喊出暫停。暫停後夢想家由吳家駿、簡浩接掌攻勢，第三節終了將比分追至54比60落後，然而第四節主隊手感火燙將比分再次拉開至雙位數差距，最終夢想家以68比90落敗。

「這是很棒的學習機會，以我們球隊的目標來說，這次交流賽的首要目的就是磨合新陣容，嘗試不同的組合，也讓每個人都有感受場上感覺的機會。」夢想家總教練皮爾曼表示，「這是一趟認識自己，了解自己能打出什麼模樣籃球的好機會。這場比賽中我們有部分時間打出不錯的內容，可惜在對方壓迫防守下沒有穩住陣腳。」

夢想家隊長簡浩也於賽後記者會表達對這次賽事的感激，「B.LEAGUE是一個非常國際化的聯盟，也很開心能跟89ERS進行這場比賽。他們是一支很有紀律的球隊，即使一個攻守回合打不好，下一球也能再打回來，這也是我們球隊值得學習的地方。」本次系列活動結束後，夢想家下一個公開比賽將於9月15日與韓國水原KT音速彈(Suwon KT Sonicboom)在台北和平籃球館進行的台韓交流賽。
 

關鍵字： 夢想家TPBL仙台日本

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