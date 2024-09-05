台啤雲豹連2年赴日展開交流賽！不只打球更回饋基層做公益

▲台啤雲豹連2年赴日展開交流賽。（圖／台啤雲豹提供）

記者簡名杉／綜合報導

桃園台啤永豐雲豹今(5)日出發前往日本，將與B.LEAGUE第2級傳統勁旅熊本Volters連2年進行交流賽，雲豹在休季期間已在台灣舉辦多場校園巡迴，此次為落實回饋基層初衷與深化台日友好關係，熊本行特別安排與台積電熊本廠所在地菊陽町地區小學、初中學生互動交流，進行一系列籃球趣味體驗，菊陽町町長吉本孝壽與菊陽町教育委員會教育長二殿一身也親自到活動現場支持，熱烈歡迎桃園台啤永豐雲豹。

雲豹由球團顧問周俊三率領黃鎮、林信寬、林孟學與3名熊本隊球員一起進行公益活動，球隊執行長張建偉表示，「經過去年交流賽後，雙方關係越來越緊密，除7日的交流賽外，今天也安排球員一起參與熊本Volters的在地化經營，體驗不同文化。」

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首度參與熊本行的「金牌特務」林信寬，對能跟日本小學員互動感到十分新鮮，活動中也與同為22歲的熊本Volters混血球星田中力交流，林信寬說，「我高中時期就知道他，期待後天跟他在場上對決。」連2年隨隊造訪熊本的黃鎮表示，「小學員們很熱情，對籃球也很渴望，我很享受這樣的海外交流活動。」

此次交流活動舉辦地「菊陽町綜合體育館」於一年前新建完成，佔地約2600坪，多用於舉辦籃球、足球、等當地體育賽事活動，另外熊本縣屬於地震頻繁區，該場館也是菊陽町當地防災避難的重要地點，因此菊陽町綜合體育館對當地人來說有著特殊意義。

今日籃球交流活動結束後，總教練查爾斯與其他隊員將於明天飛往熊本會合，對於第二年的熊本行，球隊執行長張建偉強調，「對於新加入的球員來說，這是一次寶貴的學習機會，期盼陣中年輕好手能放手一博，全力拿下勝利。」

此次城市交流賽將在台灣時間9月7日下午2點於熊本縣綜合體育館開打，總教練查爾斯將率隊挑戰多名新成員加入的熊本Volters，雙方以球會友，也持續培養團隊默契備戰TPBL元年新賽季。

